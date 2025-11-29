Roberto Carlos (52) war jahrelang einer der besten Außenverteidiger der Welt und Teil des als "Galacticos" bezeichneten Star-Ensembles von Real Madrid. Im Podcast "Obi One" von Ex-Chelsea-Star John Obi Mikel hat er auf die Frage nach seinem besten Mitspieler aller Zeiten einen überraschenden Namen genannt.
Weder Ronaldo noch Zidane: Real-Legende Roberto Carlos nennt seinen besten Mitspieler
- Getty Images Entertainment
Roberto Carlos über Beckham: "Er war unser konstantester Spieler"
"Beckham war der Beste von allen", sagte Roberto Carlos. "Zidane war auch super, aber David war im Spiel und im Training die Nummer eins. Er hat nie gefehlt, er gab immer alles. Er war unser konstantester Spieler."
Zudem sei der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft sehr mannschaftsdienlich gewesen. "Er dachte immer an das Team. Andere dachten eher an sich selbst", sagte er.
Beckham gewinnt mit den "Galacticos" nur zwei Titel
Beckham spielte von 2003 bis 2007 für Real Madrid. Der von Manchester United verpflichtete Engländer bildete zusammen mit anderen großen Namen wie Zinedine Zidane, Ronaldo oder Luis Figo das Team der "Galacticos“. Die Mannschaft konnte die hohen Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Die einzigen beiden Titel Beckhams mit Real waren der spanische Supercup 2003 und die Meisterschaft 2007.
- AFP
Roberto Carlos schwärmt auch von Zidane und Ronaldo
Im Podcast äußerte sich Roberto Carlos, der von 1996 bis 2007 bei Real spielte, auch zu weiteren ehemaligen Teamkollegen. "Alles, was Zidane tat, war spektakulär. Ihm zuzuschauen war, wie Ballett anzusehen", so der Brasilianer. Eines von Zidanes schönsten Toren, den 2:1-Siegtreffer im Champions-League-Finale 2002 gegen Bayer Leverkusen, hatte ihm der Linksverteidiger aufgelegt. "Ich habe dorthin gespielt, ohne zu wissen, dass er dort steht. Eigentlich war es ein schlechter Ball", so der Vorlagengeber.
Eine besondere Verbindung hatte er zu seinem Landsmann Ronaldo, mit dem er gemeinsam aufwuchs und mit dem er sowohl in der brasilianischen Nationalmannschaft als auch von 2002 bis 2007 bei Real zusammenspielte. "Er wäre der beste Spieler unserer Generation gewesen, wenn er nicht so viele Verletzungen gehabt hätte. Auch als er etwas viel Gewicht hatte, war er immer noch überragend", sagte Roberto Carlos.
- AFP
Roberto Carlos äußert sich zum Vergleich zwischen Messi und Ronaldo
Dass Real nicht erfolgreicher gewesen sei, habe auch mit dem Verkauf von Abräumer Claude Makelele zum FC Chelsea 2003 zu tun gehabt. Der später für das defensive Mittelfeld verpflichtete Däne Thomas Gravesen (zuvor beim Hamburger SV) sei hingegen "verrückt" gewesen. "Er verstand keinen Spaß und wurde immer sehr wütend auf uns. Ich konnte kaum aufhören, zu lachen."
Auch zum ewigen Vergleich zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo äußerte sich Roberto Carlos. Der Brasilianer sagte: "Messi ist mehr wie Zidane, pure Magie. Aber jedes Kind, das Fußballprofi werden möchte, sollte sich ein Beispiel an Cristianos Einsatz nehmen."
Die Titel von Roberto Carlos:
- Weltmeister 2002
- Copa America 1997, 1999
- Confederations Cup 1997
- Champions League 1998, 2000, 2002
- Weltpokal 1998, 2002
- Spanischer Meister 1997, 2001, 2003, 2007
- UEFA Supercup 2003
- Spanischer Supercup 1998, 2002, 2004
- Türkischer Supercup 2007/08, 2009/10
- Brasilianischer Meister 1993, 1994