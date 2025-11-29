Weder Ronaldo noch Zidane: Real-Legende Roberto Carlos nennt seinen besten Mitspieler

Im Podcast äußerte sich Roberto Carlos, der von 1996 bis 2007 bei Real spielte, auch zu weiteren ehemaligen Teamkollegen. "Alles, was Zidane tat, war spektakulär. Ihm zuzuschauen war, wie Ballett anzusehen", so der Brasilianer. Eines von Zidanes schönsten Toren, den 2:1-Siegtreffer im Champions-League-Finale 2002 gegen Bayer Leverkusen, hatte ihm der Linksverteidiger aufgelegt. "Ich habe dorthin gespielt, ohne zu wissen, dass er dort steht. Eigentlich war es ein schlechter Ball", so der Vorlagengeber.

Eine besondere Verbindung hatte er zu seinem Landsmann Ronaldo, mit dem er gemeinsam aufwuchs und mit dem er sowohl in der brasilianischen Nationalmannschaft als auch von 2002 bis 2007 bei Real zusammenspielte. "Er wäre der beste Spieler unserer Generation gewesen, wenn er nicht so viele Verletzungen gehabt hätte. Auch als er etwas viel Gewicht hatte, war er immer noch überragend", sagte Roberto Carlos.