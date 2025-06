Nach der schwachen Saison will der Offensivspieler den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen - und sein Klub abkassieren.

Xavi Simons hat RB Leipzig angeblich mitgeteilt, dass er den Verein in diesem Transfersommer verlassen will. Das berichtet The Athletic. Demzufolge will der Niederländer bei einem anderen Klub den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen - und RB bei einem Verkauf nun richtig Kasse machen.