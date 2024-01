Wegen Wetten wurde er mal für zehn Wochen gesperrt! Das ist Bayern-Kandidat Kieran Trippier

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger buhlt Bayern weiterhin um Kieran Trippier: Der Engländer wäre der nächste Kane-Kumpel beim FCB.

Bei Sadio Mané half nicht einmal die Präsenz eines engen Vertrauten im Klub: Gemeinsam mit dem Superstar aus dem Senegal verpflichtete der FC Bayern im Sommer 2022 auch Desire Segbe. Zunächst diente Segbe seinem berühmten Freund hauptsächlich als Chauffeur durch München, schließlich durfte er tatsächlich in der viertklassigen Reserve mitspielen.

In 28 Einsätzen gelangen dem Stürmer beachtliche zwölf Tore, Mané dagegen strauchelte bei den Profis. Nach nur einem Jahr waren beide schon wieder weg. Manés Superstar-Nachfolger Harry Kane legte beim FC Bayern unterdessen ganz ohne Kumpel einen hervorragenden Start hin. Er hält bereits bei sensationellen 26 Treffern.

Womöglich in der Hoffnung, dass sich Kane künftig noch wohler fühlt und noch besser trifft, versucht der FC Bayern aktuell offensichtlich, seine besten Fußball-Freunde in München zu versammeln: Nachdem im Sommer eine Verpflichtung von Kyle Walker knapp gescheitert ist, kam im Winter bereits Eric Dier. Nun besteht Interesse an Kieran Trippier von Newcastle United.

Die drei kennen sich von der englischen Nationalmannschaft und aus gemeinsamen Zeiten bei Tottenham Hotspur. Beim gegen den FC Liverpool verlorenen Champions-League-Finale von 2019 standen Kane, Dier und Trippier gemeinsam auf dem Platz. Dier bestritt mit keinem Kollegen mehr Pflichtspiele als mit Kane (359), bei Trippier rangiert Kane in diesem Ranking immerhin auf Platz fünf (122) und Dier ebenfalls in den Top-10.