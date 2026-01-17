Wechsel zum HSV? BVB-Boss Sebastian Kehl spricht über Gerüchte: "Ich glaube, ich muss nicht betonen, was dieser Klub für mich bedeutet"

"Ich glaube, ich muss nicht betonen, was dieser Klub für mich bedeutet. Ich bin seit über 24 Jahren hier. Mein Fokus liegt ausschließlich auf dieser Transferzeit und auf den Themen, die wir hier zu bearbeiten haben", bekannte sich Kehl am Samstagnachmittag bei Sky zum BVB, dementierte ein angebliches Interesse aus Hamburg dabei jedoch nicht. Die Arbeit in Dortmund mache ihm "jede Menge Freude und von daher habe ich im Moment ehrlich gesagt keine anderen Themen", so der 45-Jährige weiter.

Danach stellte Kehl, dessen Vertrag beim BVB noch bis Sommer 2027 läuft, klar: "Ich habe mir in diesem Jahr etwas vorgenommen - Gerüchte um meine Person nicht weiter zu kommentieren. Vielleicht versuchen wir, das nicht am 17. Januar direkt schon zu brechen."

Auf Nachfrage, ob er einen Wechsel zum HSV für jetzt und auch für kommenden Sommer ausschließen könne, meinte Kehl: "Ich glaube, ich habe gerade meine Antwort gegeben." Bei DAZN wurde der ehemalige BVB-Profi ebenfalls zu den Hamburg-Gerüchten befragt, dort wich er den entsprechenden Fragen zweimal aus.