Wechselt er zu einem Klub-WM-Teilnehmer? Cristiano Ronaldo hat eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Cristiano Ronaldo wird nicht an der bevorstehenden Klub-WM in den USA teilnehmen. Das stellte der 40-Jährige am Samstag auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Finale seiner Mannschaft in München gegen Europameister Spanien klar.