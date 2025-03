"Wechsel Raphinha ein!": Brasilien-Star vom FC Barcelona wird nach brisanten Kommentaren mit Gesängen und Rempler in Argentinien provoziert

Nach seinen brisanten Kommentaren im Vorfeld hat es Raphinha in der WM-Quali in Argentinien alles andere als leicht.

Brasiliens Flügelspieler Raphinha hat bei der 1:4-Niederlage der Selecao in der WM-Qualifikation in Argentinien keinen leichten Abend verlebt. Nach seinen brisanten Kommentaren im Vorfeld des Duells der beiden Erzrivalen wurde er während des Spiels von den Zuschauern und nach dem Abpfiff auch von den Spielern der Albiceleste provoziert. Der Barca-Star musste von Ersatzspieler Endrick zurückgehalten werden, als er in die Konfrontation mit einigen Argentiniern gehen wollte.