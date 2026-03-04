Wechsel-Hammer zu Real Madrid? Jürgen Klopps Aus bei Red Bull könnte "schneller als erwartet" kommen

Das Blatt aus Österreich hatte Ende Februar berichtet, dass Klopp Klopp rund 14 Monate nach seinem Amtsantritt als Global Head of Soccer beim österreichischen Brausehersteller "nicht mehr unumstritten" und ein vorzeitiges Ausscheiden aus seinem bis Ende 2029 laufenden Vertrag längst nicht mehr ausgeschlossen sei. Sollte Klopp eine Rückkehr auf die Trainer-Bank anstreben, so werde der Konzern dem 58-Jährigen keine Steine in den Weg legen.

Konzern-Chef Oliver Mintzlaff verwies den Bericht zwar ins Reich der Fabeln, bezeichnete die Informationen gar als "völligen Schwachsinn" und betonte, dass man mit Klopps Arbeit "extrem zufrieden" sei. Aber laut L'Equipe soll es dennoch hinter den Kulissen einige Streitpunkte geben, die gar "unübersehbar" seien.

Besonders in Leipzig sei die Kritik an Klopp durchaus lauter, weil sich der einstige Erfolgscoach von Mainz 05, Borussia Dortmund und Liverpool im Sommer klar für eine Verpflichtung von Ole Werner als neuen Cheftrainer ausgesprochen habe. Unter Werner laufen die Leipziger den eigenen Ansprüchen, mindestens mal die Nummer drei in Deutschland hinter dem FC Bayern und dem BVB zu sein und klar auf Kurs Champions-League-Qualifikation zu liegen, weiter hinterher.

Aktuell liegt RB in der Bundesliga auf Platz fünf mit zwei Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim. Auch Mintzlaff monierte Mitte Februar nach dem Aus im Pokal-Viertelfinale gegen den deutschen Rekordmeister die Bundesliga-Leistungen der Mannschaft, die zu inkonstant seien.

"Wenn wir diese Leistung in der Bundesliga bringen, sollte das Ziel machbar sein", sagte Mintzlaff nach der denkbar knappen Niederlage gegen den deutschen Branchenprimus, in deren Verlauf RB den Bayern durchaus lange Paroli geboten hatten: "Der Mannschaft fehlt nicht Erfahrung, sondern in jedem Bundesligaspiel 90 Minuten das auf den Platz zu bringen, was sie kann." Nun nehme er die Mannschaft "in die Pflicht", weil: "In der Liga war das nicht ansatzweise das, was wir wollen."