Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images
Oliver Maywurm

"Was zur Hölle ist da passiert?": Cristiano Ronaldo wäre um ein Haar beim FC Liverpool gelandet

Bei Manchester United wurde Cristiano Ronaldo zum Weltstar. Dabei wäre der Portugiese beinahe beim Erzrivalen aus Liverpool gelandet.

Man kennt die Geschichte: In einem Testspiel mit Sporting CP gegen Manchester United spielte der damals 18-jährige Cristiano Ronaldo im August 2003 derart stark auf, dass die Red Devils ihn wenige Tage später als Neuzugang vorstellten. Eigentlich aber war man bei Uniteds Erzrivalen, dem FC Liverpool, ziemlich zuversichtlich gewesen, sich das Mega-Talent aus Portugal zu sichern.

Und das sogar für deutlich weniger als die 13,5 Millionen Euro Ablöse, die United letztlich nach Lissabon überwies. Für knapp 4,5 Millionen Euro hätten die Reds den Zuschlag bekommen können, verriet Liverpools damaliger Co-Trainer Phil Thompson Jahre später bei The Athletic. Das hatte der Spieleragent Tony Henry, der für Ronaldos damaligen Berater Paul Stretford arbeitete, ihm gesteckt.

  • Liverpool entdeckt Cristiano Ronaldo bei ein Nachwuchsturnier

    Beim renommierten Nachwuchsturnier von Toulon, das Ronaldo mit Portugals U20 gewann, hatten Thompson und sein Chefcoach Gerard Houllier CR7 im Juni 2003 entdeckt. Doch Houllier wollte den Youngster auch auf Senioren-Level noch einmal begutachten - und auch die Tatsache, dass ein Teenager wie Ronaldo mehr als eine Million Euro im Jahr hätte verdienen sollen, sorgte für Zögern bei den Reds.

    Kurz zuvor hatte man mit Anthony Le Tallec und Florent Sinama-Pongolle zwei weitere europäische Top-Talente verpflichtet, beide kamen für deutlich weniger als das, was man Ronaldo hätte zahlen müssen. "Und ohnehin hätten wir im Kader Anarchie gehabt, wenn die anderen Spieler herausgefunden hätten, wieviel wir einem 18-Jährigen zahlen. Wir versuchten, einen Kompromiss zu finden", erklärte Thompson.

    Doch dann machte der heute fünfmalige Weltfußballer eben dieses überragende Spiel gegen Manchester United. Ronaldo war so gut und spielte den Stars der Engländer so viele Knoten in die Beine, dass sogar sie selbst ihrem Trainer Sir Alex Ferguson rieten, diesen Jungen sofort zu verpflichten.

  • Cristiano Ronaldo Manchester United 2003Getty Images

    Cristiano Ronaldo zu Manchester United: Houllier fällt aus allen Wolken

    "Ich werde niemals vergessen, was dann passierte", so Thompson. "Es war ein Dienstag und wir aßen gerade am Trainingsgelände zu Mittag, als auf dieser gelben Breaking-News-Leiste von Sky Sports plötzlich blinkte: 'Manchester United hat Cristiano Ronaldo für 13,5 Millionen Euro verpflichtet'."

    Houllier und Thompson fielen aus allen Wolken. "Gerard und ich verschluckten uns fast an unserem Essen", sagte Letzterer. "Ich weiß noch, wie Gerard aufsprang und rief: 'Was zur Hölle ist da passiert?'"

    Der Traum von der Verpflichtung eines der vielversprechendsten Talente des Weltfußballs war also geplatzt. Statt nach Liverpool ging Ronaldo zu United und brachte dort seine außergewöhnliche Karriere so richtig in Schwung: Mit den Red Devils wurde er in sechs Jahren unter anderem dreimal englischer Meister und einmal Champions-League-Sieger. Dazu gewann der heutige Al-Nassr-Star im United-Dress den ersten seiner fünf Ballons d'Or.

