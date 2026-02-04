"Was zur Hölle ist da passiert?": Cristiano Ronaldo wäre um ein Haar beim FC Liverpool gelandet

Beim renommierten Nachwuchsturnier von Toulon, das Ronaldo mit Portugals U20 gewann, hatten Thompson und sein Chefcoach Gerard Houllier CR7 im Juni 2003 entdeckt. Doch Houllier wollte den Youngster auch auf Senioren-Level noch einmal begutachten - und auch die Tatsache, dass ein Teenager wie Ronaldo mehr als eine Million Euro im Jahr hätte verdienen sollen, sorgte für Zögern bei den Reds.

Kurz zuvor hatte man mit Anthony Le Tallec und Florent Sinama-Pongolle zwei weitere europäische Top-Talente verpflichtet, beide kamen für deutlich weniger als das, was man Ronaldo hätte zahlen müssen. "Und ohnehin hätten wir im Kader Anarchie gehabt, wenn die anderen Spieler herausgefunden hätten, wieviel wir einem 18-Jährigen zahlen. Wir versuchten, einen Kompromiss zu finden", erklärte Thompson.

Doch dann machte der heute fünfmalige Weltfußballer eben dieses überragende Spiel gegen Manchester United. Ronaldo war so gut und spielte den Stars der Engländer so viele Knoten in die Beine, dass sogar sie selbst ihrem Trainer Sir Alex Ferguson rieten, diesen Jungen sofort zu verpflichten.