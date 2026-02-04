"Was zur Hölle ist da passiert?": Cristiano Ronaldo wäre um ein Haar beim FC Liverpool gelandet

Man kennt die Geschichte: In einem Testspiel mit Sporting CP gegen Manchester United spielte der damals 18-jährige Cristiano Ronaldo im August 2003 derart stark auf, dass die Red Devils ihn wenige Tage später als Neuzugang vorstellten. Eigentlich aber war man bei Uniteds Erzrivalen, dem FC Liverpool, ziemlich zuversichtlich gewesen, sich das Mega-Talent aus Portugal zu sichern.
Und das sogar für deutlich weniger als die 13,5 Millionen Euro Ablöse, die United letztlich nach Lissabon überwies. Für knapp 4,5 Millionen Euro hätten die Reds den Zuschlag bekommen können, verriet Liverpools damaliger Co-Trainer Phil Thompson Jahre später bei The Athletic. Das hatte der Spieleragent Tony Henry, der für Ronaldos damaligen Berater Paul Stretford arbeitete, ihm gesteckt.