„Was man sich nur erträumen kann“ – Alex Oxlade-Chamberlain erzielt bei seinem Debüt für Celtic einen atemberaubenden Siegtreffer in der Nachspielzeit
„The Ox“ sorgt nach seiner Einwechslung sofort für Furore
Oxlade-Chamberlain verschwendete keine Zeit, um sich bei den Fans in Parkhead beliebt zu machen, und sorgte mit einer Glanzleistung dafür, dass aus einem frustrierenden Unentschieden doch noch drei Punkte wurden. Der 32-Jährige wurde in der 78. Minute eingewechselt und hatte seit Mai letzten Jahres sein erstes Pflichtspiel bestritten. Er kam nur 14 Mal an den Ball, aber einer dieser Ballkontakte war entscheidend.
Celtic, der amtierende Meister, schien wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Sie wurden wiederholt durch eine inspirierte Leistung von Livingston-Torhüter Jerome Prior gestoppt, der mit neun Paraden das Unentschieden hielt. Doch in der Nachspielzeit gelang Oxlade-Chamberlain mit einem atemberaubenden Schuss der 2:1-Siegtreffer.
Das Tor bewahrte Celtic nicht nur vor einer Blamage, sondern veränderte auch die Situation im Kampf um die Meisterschaft in der Premiership erheblich. Da die Rangers bei Motherwell nur ein 1:1-Unentschieden erreichten, rückt Martin O'Neills Mannschaft durch Oxlade-Chamberlains Treffer auf einen Punkt an ihren Rivalen aus Glasgow heran und verkürzt den Abstand zum Tabellenführer Hearts auf nur noch sechs Punkte, wobei die Hoops noch ein Spiel weniger als beide Mannschaften absolviert haben.
Dem „geschäftlichen Sinn“ des modernen Fußballs trotzen
Für Oxlade-Chamberlain war das Tor eine Bestätigung seiner Überzeugung, dass er immer noch zur Spitzenklasse gehört. Der Mittelfeldspieler war seit seiner Entlassung beim türkischen Spitzenklub Besiktas im vergangenen Jahr vereinslos und gab zu, dass es aufgrund der Fixierung des Sports auf junge Spieler schwierig gewesen sei, einen neuen Verein zu finden.
„Es war schwierig. Manchmal ist es im Fußball so, dass man, besonders wenn man die 30-Jahre-Marke überschritten hat, aus geschäftlicher Sicht nicht mehr so wertvoll ist wie früher“, sagte er nach dem Spiel gegenüber Reportern. „Ich wusste, dass ich noch viel zu geben hatte, und das tägliche Training in den letzten drei Monaten gab mir das Selbstvertrauen, dass ich dem Sport noch viel bieten kann.“
Er bedankte sich auch schnell bei seinem ehemaligen Verein Arsenal, der ihm erlaubt hatte, während der Wintermonate in London Colney zu trainieren, um in Form zu bleiben. „Ich muss mich ganz herzlich bei allen bei Arsenal bedanken, die mir die Möglichkeit gegeben haben, meine Fitness aufrechtzuerhalten“, fügte er hinzu. „Wenn man solche Chancen bekommt, möchte man sich mit solchen Glanzleistungen revanchieren.“
O'Neill lobt „brillante“ Neuverpflichtung
Celtic-Trainer O'Neill, der in beiden seiner Amtszeiten in dieser Saison in nationalen Wettbewerben ungeschlagen geblieben ist, lobte den Neuzugang überschwänglich. Der Nordire räumte ein, dass seine Mannschaft bis zum Eingreifen des Veteranen vor einer herben Niederlage stand.
„Es sah nicht so aus, als würden wir noch etwas erreichen, und dann schießt Alex dieses brillante Tor“, sagte O'Neill. „Als der Ball seinen Fuß verließ, wusste ich, dass er reingehen würde, und das war eine echte Freude. Er war in seiner Karriere ein wirklich guter Spieler, eine hervorragende Karriere. Er muss nur noch etwas an Tempo zulegen, aber ich denke, das wird schon kommen. Er ist von Natur aus fit und wird hoffentlich eine große Bereicherung für uns sein. Er hatte die Wahl zwischen vielen Teams. Er hat sich entschieden, hierher zu kommen und uns zu helfen. Er hat sogar noch mehr als das getan, er hat uns drei Punkte eingebracht.“
Familiäre Bindungen trieben ihn nach Parkhead.
Obwohl die Aussicht auf einen Titelkampf verlockend war, gab Oxlade-Chamberlain zu, dass auch familiäre Bindungen eine entscheidende Rolle bei seiner Entscheidung gespielt haben, in den Norden zu wechseln. Sein Vater, der ehemalige englische Nationalspieler Mark Chamberlain, trug maßgeblich dazu bei, dass er nicht zögerte, als das Angebot kam.
„Es ist eine großartige Gelegenheit. Als das Angebot kam, habe ich keine Sekunde gezögert“, erklärte der Mittelfeldspieler. „Mein Vater stammt aus einer Zeit, in der dieser Verein eine große Bedeutung hatte. Er sagte mir sofort: ‚Ich setze dich ins Auto und fahre dich selbst dorthin.‘ Es ist ein großartiger Start, aber ich weiß, dass es um viel mehr geht als nur um 13 Minuten.“
Da der Abstand zur Tabellenspitze immer kleiner wird und sich das Momentum wieder zu ihren Gunsten verschiebt, hofft Celtic, dass ihr neuer Spieler mit der Rückennummer 15 bis Mai noch viele weitere magische Momente zu bieten hat. „Der heutige Abend ist ein großartiger Start für mich, aber noch wichtiger ist, dass wir damit unsere Ziele im Blick behalten und weiter in die richtige Richtung gehen“, schloss er.
