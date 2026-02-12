„Was man sich nur erträumen kann“ – Alex Oxlade-Chamberlain erzielt bei seinem Debüt für Celtic einen atemberaubenden Siegtreffer in der Nachspielzeit

Oxlade-Chamberlain verschwendete keine Zeit, um sich bei den Fans in Parkhead beliebt zu machen, und sorgte mit einer Glanzleistung dafür, dass aus einem frustrierenden Unentschieden doch noch drei Punkte wurden. Der 32-Jährige wurde in der 78. Minute eingewechselt und hatte seit Mai letzten Jahres sein erstes Pflichtspiel bestritten. Er kam nur 14 Mal an den Ball, aber einer dieser Ballkontakte war entscheidend.

Celtic, der amtierende Meister, schien wichtige Punkte gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Sie wurden wiederholt durch eine inspirierte Leistung von Livingston-Torhüter Jerome Prior gestoppt, der mit neun Paraden das Unentschieden hielt. Doch in der Nachspielzeit gelang Oxlade-Chamberlain mit einem atemberaubenden Schuss der 2:1-Siegtreffer.

Das Tor bewahrte Celtic nicht nur vor einer Blamage, sondern veränderte auch die Situation im Kampf um die Meisterschaft in der Premiership erheblich. Da die Rangers bei Motherwell nur ein 1:1-Unentschieden erreichten, rückt Martin O'Neills Mannschaft durch Oxlade-Chamberlains Treffer auf einen Punkt an ihren Rivalen aus Glasgow heran und verkürzt den Abstand zum Tabellenführer Hearts auf nur noch sechs Punkte, wobei die Hoops noch ein Spiel weniger als beide Mannschaften absolviert haben.