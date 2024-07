Was ist die Icon League und wer spielt mit? Teams, Stars, Modus, Gründer

Die Baller League hat es vorgemacht - und nun geht die Icon League mit noch größeren Namen an den Start.

Die Vorbereitungen auf die neue Fußball-Saison laufen inzwischen wieder auf Hochtouren - und auch im Hallenfußball tut sich schon wieder einiges: Denn in diesem Jahr geht in Deutschland eine neue Liga an den Start, die die Baller League aus dem vergangenen Jahr in den Schatten stellen will: Die Icon League soll die Fans begeistern - und das Line-Up sieht schon einmal vielversprechend aus.

Die Liga wurde bereits im vergangenen Jahr von zwei ganz großen Namen angekündigt - und im September ist es endlich so weit: Dann geht der erste Spieltag der Icon League über die Bühne. Bis zum großen Finale werden die Matches dann im Wochen-Rhythmus für Spannung und Spaß sorgen.

Was aber ist die Icon League genau, wer sind die Team-Kapitäne, wer spielt mit, wo wird gespielt?

All diese Fragen werden hier für Euch beantwortet!