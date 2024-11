Die Länderspielpause nutzt der Offensivspieler der Red Devils zu einer USA-Reise. Das kommt bei den Fans nicht gut an.

Marcus Rashford von Manchester United ist für einen Trip in die USA während der Länderspielpause von den Fans des Klubs heftig kritisiert worden. Der Offensivspieler, der seit einiger Zeit im Nationalteam keine Rolle mehr spielt, nutzte die freien Tage, um sich in New York unter anderem ein NBA-Spiel anzuschauen.