Das Spiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel zeigte 80 grundsolide Minuten – und eine Nachspielzeit, die Fragen aufwirft.

Vor allem eine konkrete Frage drängt sich auf: Wo ist das Hungergefühl über 90 Minuten beim FC Bayern?

Eine 4:0-Führung gegen einen Aufsteiger und klaren Abstiegskandidaten noch einmal so spannend zu machen, das ist nicht Bayern-Like oder um es in den Worten von Joshua Kimmich zu sagen: "Wir haben in der Hinrunde den Hunger 90 Minuten auf den Platz gebracht und das geht uns jetzt ein wenig ab."