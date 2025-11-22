"Was ein Talent!": Spieler vom FC Bayern sorgt für Begeisterungssturm

"Wenn man den Hype sieht, den es in der Bundesliga oder in der Premier League für gewisse Spieler gibt – was dieser Junge leistet, ist herausragend", befand Hamann der ergänzte: "Ich hab sowas in den letzten 10, 20 Jahren selten gesehen. Was ein Talent!"

Bei den in der aktuellen Saison überragenden Münchnern, die bis auf das 2:2 bei Union Berlin sämtliche Pflichtspiele gewonnen haben, war Karl eigentlich nur als Back-Up für Michael Olise vorgesehen, doch mittlerweile kommt er regelmäßig zu seinen Einsätzen, auch wenn der Franzose fit ist. "Es klappt alles hier im Verein gerade", fasste Karl bei DAZN die momentane Lage beim FCB zusammen.