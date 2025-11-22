Lennart Karl vom FC Bayern München hat in der Bundesliga beim 6:2 gegen den SC Freiburg erneut eine starke Leistung abgeliefert. Der 17-Jährige erzielte den 1:2-Anschlusstreffer selbst und bereitete danach kurz vor der Pause auch noch das 2:2 für Michael Olise vor. Anschließend wurde er für seinen Auftritt von Sky-Experte Dietmar Hamann in den höchsten Tönen gelobt.
"Was ein Talent!": Spieler vom FC Bayern sorgt für Begeisterungssturm
- Getty Images
Didi Hamann über Lennart Karl: "Was dieser Junge leistet, ist herausragend"
"Wenn man den Hype sieht, den es in der Bundesliga oder in der Premier League für gewisse Spieler gibt – was dieser Junge leistet, ist herausragend", befand Hamann der ergänzte: "Ich hab sowas in den letzten 10, 20 Jahren selten gesehen. Was ein Talent!"
Bei den in der aktuellen Saison überragenden Münchnern, die bis auf das 2:2 bei Union Berlin sämtliche Pflichtspiele gewonnen haben, war Karl eigentlich nur als Back-Up für Michael Olise vorgesehen, doch mittlerweile kommt er regelmäßig zu seinen Einsätzen, auch wenn der Franzose fit ist. "Es klappt alles hier im Verein gerade", fasste Karl bei DAZN die momentane Lage beim FCB zusammen.
- AFP
Lennart Karl vom FC Bayern: "Ich habe keine Angst"
Der Einsatz von Beginn an gegen Freiburg kam dabei für Karl selbst überraschend: "Ich dachte eigentlich nicht, dass ich spiele, aber dann war ich doch auf der Zehn eingetragen - und das hat mich gefreut", sagte er bei Sky. Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept bekannte er: "Ich trau mich einfach sehr viel. Ich habe keine Angst vor dem Gegenspieler. Ich mache mein Ding und dann passt das schon."
Sein Vorbild, betonte Karl, sei Weltstar Lionel Messi. "Natürlich kann man mich mit Messi vergleichen, das sagen sehr viele, aber ich würde nicht sagen, dass ich mit Messi verglichen werde", betonte der Münchner, "weil natürlich ist Messi ganz weit oben, da habe ich noch einen langen Weg."
- Getty Images
Lennart Karl: Entwarnung nach der Auswechslung
Mitte der zweiten Halbzeit gab es noch eine kleine Schrecksekunde für die Münchner Fans und Verantwortlichen: Karl setzte sich auf den Rasen und fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die rechte Hüfte. Er ließ sich in der 71. Minute auswechseln und verschwand zunächst in der Kabine, ehe er in der Schlussphase wieder auf die Ersatzbank zurückkehrte.
Nach dem Abpfiff gab er aber Entwarnung: "Ich habe gestern im Training einen kleinen Schlag bekommen - aber passt alles. Ich war beim Check und es ist alles okay", sagte er bei DAZN.
Die Leistungen von Lennart Karl in der Saison 2025/26:
Spiele: 15 Spielminuten: 465 Tore: 3 Vorlagen: 2