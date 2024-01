Anstoß kurz nach Mitternacht und 100.000 KitKats! Die völlig verrückte Story hinter Ronaldinhos Heim-Pflichtspieldebüt für den FC Barcelona

Ronaldinho wurde in Barcelona zur Legende. Und legendär ist auch die Story hinter seinem allerersten Pflichtspiel im Camp Nou.

Wer sich bei YouTube die schönsten Tore von Ronaldinho anschauen will, landet ganz sicher unter anderem bei jenem Treffer, der dem früheren brasilianischen Weltklassespieler am 3. September 2003 gelang. Oder sollte man besser sagen: In der Nacht vom 2. auf den 3. September? Egal, dazu später mehr.

Zum Tor: Ronaldinho startete aus der eigenen Hälfte, ließ zwei Spieler des FC Sevilla spielerisch ins Leere laufen. Aus rund 25 Metern zog er dann fulminant ab, der Ball klatschte unhaltbar unter die Latte und von dort aus ins Tor. Jeder, der Ronaldinho feiert, kennt diesen Treffer.

Abseits seiner Schönheit war das Tor auch deshalb besonders, weil es Ronaldinhos erstes Pflichtspieltor für den FC Barcelona war. Und das in seinem allerersten Heim-Pflichtspiel für die Katalanen, die ihn einige Wochen zuvor für rund 32 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet hatten.

Und was das Ganze noch besonderer machte: Der Treffer fiel gegen halb 2 an einem Mittwochmorgen, da die Partie erst kurz nach Mitternacht angepfiffen worden war. Was hinter der späten Anstoßzeit steckte? Auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Geschichte ...