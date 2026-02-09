Laut The Times hatte United vorläufige Pläne, für ein möglicherweise lukratives Freundschaftsspiel in den Nahen Osten zu reisen. Zu Beginn dieser Saison behauptete Amorim, dass der Verein „dies tun musste“.

Er begründete dies damit, dass der Verein aufgrund seiner Nichtqualifikation für den europäischen Wettbewerb keine andere Wahl gehabt habe.

Er sagte: „Wir müssen es tun. Und wissen Sie, wir wussten, dass wir, als wir Europa verpasst haben, eine Menge zu tun haben. Wir haben unsere Fans, wir haben das Budget, wir müssen eine Menge Dinge kompensieren. Also müssen wir es tun. Wir werden es tun. Wir wollen mit unseren Fans auf der ganzen Welt zusammen sein. Wenn man es tun muss, muss man es schaffen, den Raum dafür zu finden.”