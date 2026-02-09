Getty Images Sport
Warum ManUtd und Michael Carrick ihre Pläne für eine lukrative Freundschaftsspielreise nach Saudi-Arabien mitten in der Saison aufgegeben haben
Die Pläne von Man Utd wurden durchkreuzt.
Laut The Times hatte United vorläufige Pläne, für ein möglicherweise lukratives Freundschaftsspiel in den Nahen Osten zu reisen. Zu Beginn dieser Saison behauptete Amorim, dass der Verein „dies tun musste“.
Er begründete dies damit, dass der Verein aufgrund seiner Nichtqualifikation für den europäischen Wettbewerb keine andere Wahl gehabt habe.
Er sagte: „Wir müssen es tun. Und wissen Sie, wir wussten, dass wir, als wir Europa verpasst haben, eine Menge zu tun haben. Wir haben unsere Fans, wir haben das Budget, wir müssen eine Menge Dinge kompensieren. Also müssen wir es tun. Wir werden es tun. Wir wollen mit unseren Fans auf der ganzen Welt zusammen sein. Wenn man es tun muss, muss man es schaffen, den Raum dafür zu finden.”
Carricks Vorsicht
Carrick und United scheinen nun von ihren Plänen Abstand genommen zu haben, da das Interesse des Vereins an dem lukrativen Spiel „nachgelassen hat“. Zwar könnten die Gespräche nach der Länderspielpause wieder aufgenommen werden, doch United hatte diese Woche als idealen Termin für das geplante Freundschaftsspiel vorgesehen, das Millionen an Einnahmen hätte einbringen können. United trifft am Dienstag auf West Ham, bevor es nach der 13-tägigen Pause zum nächsten Spiel gegen Everton kommt, da der Verein bereits aus dem FA Cup ausgeschieden ist.
Der kuwaitische Fußballverband hatte behauptet, man habe ihn gebeten, ein Freundschaftsspiel für United zu organisieren, aber das wurde nicht bestätigt.
Der Präsident des kuwaitischen Fußballverbands, Ahmad Al-Yousef, sagte: „Ich kann innerhalb von 17 oder 18 Tagen keine Veranstaltung für die Ankunft von Manchester United organisieren.“
Carrick hatte auch die Möglichkeit, seine Spieler zu einem Trainingslager in wärmeren Gefilden mitzunehmen, hat sich jedoch dagegen entschieden und wird seiner Mannschaft stattdessen wahrscheinlich vier Tage frei geben.
Mehr Zeit für das Training
United hat unter Carrick die letzten vier Ligaspiele gewonnen und liegt nun auf dem vierten Platz, einen Punkt vor Chelsea auf Platz fünf und 12 Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Carrick glaubt, dass die zusätzliche Zeit auf dem Trainingsplatz, die durch das Fehlen von Europa-Spielen und das Ausscheiden aus dem FA Cup gewonnen wurde, dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft defensiv solider geworden ist, da United in den letzten vier Spielen zwei Mal ohne Gegentor geblieben ist.
Er sagte: „Das ist natürlich erfreulich, und es ist einfacher, Spiele zu gewinnen, ohne jede Woche so viele Tore schießen zu müssen. Wir scheinen eine Mannschaft zu sein, die viele Probleme verursachen, Chancen herausspielen und Tore schießen kann, also haben wir definitiv die richtige Balance gefunden.
Es gibt noch Dinge, die wir verbessern müssen, darauf haben wir uns definitiv konzentriert, wir versuchen, als Team besser zu werden, wenn wir nicht im Ballbesitz sind, aber in drei oder vier Wochen kann man nicht alles reparieren und plötzlich perfekt aussehen.“
Er fügte hinzu: „Man muss den Rausch des Sieges genießen, oder? Deshalb sind wir dabei“, sagte der 44-Jährige. „Man muss mit den Höhen umgehen können und das Gefühl genießen, ein Spiel zu gewinnen.“
Was kommt als Nächstes?
United muss im Spiel gegen West Ham auf Matthijs de Ligt, Mason Mount und Patrick Dorgu verzichten.
Carrick fügte hinzu: „Mason wird für das Spiel gegen Everton wieder dabei sein. Es kommt mir vor, als wäre Matthijs schon sehr lange weg, also werden wir sehen, wie er sich entwickelt. Er ist positiv gestimmt, er bewegt sich in die richtige Richtung, aber Mason ist ihm ein kleines bisschen näher.“
Automatisch übersetzt von GOAL-e
