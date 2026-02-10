AFP
Warum Liverpool bei der Verpflichtung des 100 Millionen Euro teuren Stars Yan Diomande von RB Leipzig zögert – erklärt
Diomande weckt Interesse der Premier League
Diomande hat eine erfolgreiche Saison in der Bundesliga hinter sich, nachdem er im vergangenen Sommer für nur 20 Millionen Euro (17,2 Millionen Pfund/21,6 Millionen Dollar) zu RB Leipzig gewechselt war. Der Teenager hat in dieser Saison in 20 Ligaspielen in der höchsten deutschen Spielklasse sieben Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben und damit seinem Team zum vierten Tabellenplatz verholfen.
Seine Form ist nicht unbemerkt geblieben, insbesondere bei den Teams der Premier League. Liverpool und Manchester City sollen die Situation im Auge behalten, während Tottenham Hotspur ihn angeblich als Ersatz für Brennan Johnson ins Auge gefasst hatte, obwohl diese Möglichkeit nie Realität wurde.
Warum Liverpool mit seinem nächsten Schritt noch warten wird
Liverpool ist zwar an Diomande interessiert, wird aber offenbar in naher Zukunft keine Schritte unternehmen. Sacha Tavolieri berichtet, dass es bei den Verhandlungen zu Komplikationen gekommen ist, da Diomande einen bis 2027 gültigen Vertrag mit seiner ehemaligen Agentur hat, den er unterzeichnet hatte, bevor er sich für einen Wechsel zu Roc Nation entschied.
Dieser Vertrag bindet seine Bildrechte, was effektiv bedeutet, dass die Reds keinen Vertrag mit RB Leipzig abschließen können, bis diese rechtliche Unklarheit geklärt ist. Wie lange das dauern wird, bleibt abzuwarten.
Das ist vielleicht nicht weiter schlimm, da Liverpool nach einer bisher schwierigen Saison noch Zeit braucht, um seine großen Neuzugänge aus dem Sommer zu integrieren. Während Hugo Ekitike fast sofort zum Erfolgstar wurde, braucht Florian Wirtz noch Zeit, um sich an die englische Spitzenliga zu gewöhnen. Alexander Isak hingegen war nach seiner Ankunft von Newcastle United nicht fit genug für den Spielbetrieb und zog sich später eine Knöchelverletzung zu, die mit einem Wadenbeinbruch einherging. Er wird voraussichtlich irgendwann in dieser Saison wieder spielen können, möglicherweise bereits im März.
„Ich versuche, konzentriert und ruhig zu bleiben.“
In einem Gespräch mit GOAL Anfang dieses Jahres gab Diomande zu, dass er von dem Interesse der Premier League Kenntnis hat, fügte jedoch hinzu, dass er versuche, nicht zu weit vorauszudenken.
„Ich versuche, konzentriert zu bleiben, auf die Trainer zu hören und mein eigenes Spiel zu spielen. Die Leute sehen, dass alles gut läuft, also werde ich nicht aufhören.
Meine Freunde versuchen, mir das zu schicken, aber ich versuche, konzentriert und ruhig zu bleiben. Für mich würde das zwei oder drei Jahre dauern. Ich arbeite auch hart und bin glücklich, dass alles so schnell geht, und ich hoffe, dass ich bis zum Ende der Saison weitermachen kann.“
Liverpool braucht nach einer schwierigen Saison eine starke Serie.
Liverpool konnte nicht an die Erfolge anknüpfen, die es sich selbst gesetzt hatte, als es 2024/25 den Premier-League-Titel gewann. Die Reds haben diesmal 39 Punkte aus 25 Spielen und liegen weit hinter dem Tabellenführer Arsenal zurück, sodass ihr Hauptaugenmerk nun auf der Qualifikation für die Champions League liegt.
Als Dominik Szoboszlai am Sonntagnachmittag einen unglaublichen Freistoß gegen Manchester City verwandelte, sah es so aus, als würden sie ihren zweiten Ligasieg in Folge einfahren. Doch dann wendete sich das Blatt für die Mannschaft von Arne Slot, als Bernardo Silva den Ausgleich erzielte und Erling Haaland die Cityzens in der 93. Minute mit einem Elfmeter in Führung brachte. Szoboszlai wurde dann in der Nachspielzeit vom Platz gestellt, sodass der ungarische Mittelfeldspieler am Mittwochabend beim schwierigen Auswärtsspiel in Sunderland fehlen wird.
Die Black Cats haben nach ihrem Aufstieg aus der Championship eine wunderbare Saison gespielt und sind mit 12 Punkten Vorsprung auf den 18. Platzierten West Ham United nicht in Gefahr, abzusteigen.
