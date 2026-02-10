Warum Liverpool bei der Verpflichtung des 100 Millionen Euro teuren Stars Yan Diomande von RB Leipzig zögert – erklärt

Liverpool ist zwar an Diomande interessiert, wird aber offenbar in naher Zukunft keine Schritte unternehmen. Sacha Tavolieri berichtet, dass es bei den Verhandlungen zu Komplikationen gekommen ist, da Diomande einen bis 2027 gültigen Vertrag mit seiner ehemaligen Agentur hat, den er unterzeichnet hatte, bevor er sich für einen Wechsel zu Roc Nation entschied.

Dieser Vertrag bindet seine Bildrechte, was effektiv bedeutet, dass die Reds keinen Vertrag mit RB Leipzig abschließen können, bis diese rechtliche Unklarheit geklärt ist. Wie lange das dauern wird, bleibt abzuwarten.

Das ist vielleicht nicht weiter schlimm, da Liverpool nach einer bisher schwierigen Saison noch Zeit braucht, um seine großen Neuzugänge aus dem Sommer zu integrieren. Während Hugo Ekitike fast sofort zum Erfolgstar wurde, braucht Florian Wirtz noch Zeit, um sich an die englische Spitzenliga zu gewöhnen. Alexander Isak hingegen war nach seiner Ankunft von Newcastle United nicht fit genug für den Spielbetrieb und zog sich später eine Knöchelverletzung zu, die mit einem Wadenbeinbruch einherging. Er wird voraussichtlich irgendwann in dieser Saison wieder spielen können, möglicherweise bereits im März.