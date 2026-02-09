Warum Joan Laporta kurz vor den Wahlen als Präsident von Barcelona „zurückgetreten“ ist – erklärt

Laporta geht als klarer Favorit ins Rennen, wird jedoch nicht ohne Gegenkandidaten antreten. Die Zahl der Herausforderer ist auf vier angestiegen, wobei Víctor Font erneut als Hauptgegner auftritt. Font, der bei den Wahlen 2021 mit 16.679 Stimmen hinter Laporta mit 30.184 Stimmen den zweiten Platz belegte, hat in den letzten fünf Jahren eine Plattform für Modernisierung und finanzielle Umsicht aufgebaut.

Neben Font treten Marc Ciria, Xavier Vilajoana und Joan Camprubi an, die alle ihre Absicht bekundet haben, zu kandidieren. Die Ankündigung einer Kandidatur ist jedoch nur der erste Schritt. Um im März auf dem Stimmzettel zu stehen, muss jeder Anwärter die berüchtigte Phase der Unterschriftensammlung durchlaufen.

Jeder Kandidat, einschließlich Laporta, muss 2.321 gültige Unterschriften von Clubmitgliedern vorlegen, die seine Kandidatur unterstützen. Diese Hürde dient oft als Filter, der das Feld auf diejenigen reduziert, die echte Unterstützung an der Basis haben. Bei früheren Wahlen sind zahlreiche „Vorkandidaten” an dieser Hürde gescheitert, und das Sammeln von Unterschriften wird der erste echte Test für die Anti-Laporta-Stimmung innerhalb der Fangemeinde sein.