getty
Warum Joan Laporta kurz vor den Wahlen als Präsident von Barcelona „zurückgetreten“ ist – erklärt
Laporta tritt zurück und löst damit Wahlkampf aus
Laporta trat von seinem Amt als Präsident zurück und leitete damit den offiziellen Beginn des Wahlprozesses des Vereins ein. Der Rücktritt ist eine notwendige Formalität, die durch die Statuten des Vereins vorgeschrieben ist und Laporta den Weg für eine Wiederwahl ebnet, da er eine dritte Amtszeit an der Spitze des katalanischen Spitzenklubs anstrebt. Die Regel gewährleistet gleiche Wettbewerbsbedingungen und verhindert, dass der amtierende Präsident während des Wahlzeitraums die täglichen Strukturen des Vereins direkt für Wahlkampfzwecke nutzt.
In Laportas Abwesenheit wird die tägliche Leitung des Vereins nicht dem Zufall überlassen. Es wurde eine Verwaltungskommission eingerichtet, die bis zum Ende der Wahlperiode die Geschäfte überwacht. Dieses Interimsgremium wird von Rafa Yuste geleitet, einem vertrauten Verbündeten Laportas, der seit dem Wahlsieg 2021 als Vizepräsident für Sport zuständig ist. Yustes Hauptaufgabe wird es sein, für Stabilität und Neutralität zu sorgen, während sich die politische Maschinerie des Vereins auf die entscheidende Abstimmung am 15. März vorbereitet.
- AFP
Víctor Font führt die Verfolgung an, während vier Rivalen auftauchen.
Laporta geht als klarer Favorit ins Rennen, wird jedoch nicht ohne Gegenkandidaten antreten. Die Zahl der Herausforderer ist auf vier angestiegen, wobei Víctor Font erneut als Hauptgegner auftritt. Font, der bei den Wahlen 2021 mit 16.679 Stimmen hinter Laporta mit 30.184 Stimmen den zweiten Platz belegte, hat in den letzten fünf Jahren eine Plattform für Modernisierung und finanzielle Umsicht aufgebaut.
Neben Font treten Marc Ciria, Xavier Vilajoana und Joan Camprubi an, die alle ihre Absicht bekundet haben, zu kandidieren. Die Ankündigung einer Kandidatur ist jedoch nur der erste Schritt. Um im März auf dem Stimmzettel zu stehen, muss jeder Anwärter die berüchtigte Phase der Unterschriftensammlung durchlaufen.
Jeder Kandidat, einschließlich Laporta, muss 2.321 gültige Unterschriften von Clubmitgliedern vorlegen, die seine Kandidatur unterstützen. Diese Hürde dient oft als Filter, der das Feld auf diejenigen reduziert, die echte Unterstützung an der Basis haben. Bei früheren Wahlen sind zahlreiche „Vorkandidaten” an dieser Hürde gescheitert, und das Sammeln von Unterschriften wird der erste echte Test für die Anti-Laporta-Stimmung innerhalb der Fangemeinde sein.
Fertigstellung des Camp Nou und Rückkehr von Messi auf der Tagesordnung?
Der Wahlkampf wird voraussichtlich von wichtigen Themen dominiert werden, wobei die Zukunft des Camp Nou im Mittelpunkt stehen wird. Da sich die Sanierung nun in der Endphase befindet, wird Laporta sich als der einzige Mann präsentieren, der in der Lage ist, das Projekt bis 2027 fertigzustellen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft zu beeinträchtigen. Seine Konkurrenten werden jedoch wahrscheinlich die Verzögerungen und die finanziellen Hebel, die zur Finanzierung des Baus eingesetzt wurden, genau unter die Lupe nehmen.
Abgesehen von den baulichen Maßnahmen könnte sich die emotionale Anziehungskraft des Wahlkampfs um Lionel Messi drehen. Da sich die Karriere der argentinischen Legende dem Ende zuneigt, bleibt die Frage nach seiner möglichen Rückkehr in einer nicht-spielenden Funktion – oder einer letzten Ehrensaison – ein wirkungsvolles Mittel, um die Wähler zu beeinflussen. Die finanzielle Gesundheit des Vereins und mögliche Blockbuster-Transfers im Sommer werden ebenfalls zentrale Themen sein, da die Mitglieder eine Rückkehr zur europäischen Dominanz fordern.
- AFP
Ein entscheidender Moment für die Zukunft Barcelonas
Für Laporta geht es bei dieser Wahl um sein Vermächtnis. Nachdem er bereits zwischen 2003 und 2010 die goldene Ära des Vereins geleitet hatte und dann 2021 zurückkehrte, um den Verein durch eine Zeit tiefgreifender Krise zu steuern, bittet er nun um Zeit, um seine Arbeit zu Ende zu bringen.
Sein Sieg im Jahr 2021 war ein Erdrutschsieg, der von Nostalgie und dem Versprechen der Hoffnung beflügelt wurde. Dieses Mal tritt er mit seiner Bilanz der Stabilisierung und des Wiederaufbaus an. Da Toni Freixa nicht kandidiert, könnten sich die Anti-Laporta-Stimmen um Font konsolidieren, was diesen Wahlkampf möglicherweise enger machen könnte als vor fünf Jahren. Der nächste Monat verspricht eine hektische Zeit voller Debatten, Versprechungen und politischer Manöver zu werden, während die socios entscheiden, wer Barça in sein neues Stadion und in eine neue Ära führen wird.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung