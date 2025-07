Schon bald treffen der FC Bayern und der VfB Stuttgart im Franz Beckenbauer Supercup aufeinander. Warum der FCB als Meister kein Heimrecht hat? Das erfahrt Ihr bei GOAL.

Bevor es Ende August mit der Bundesliga wieder losgeht, steht noch ein Programmpunkt an: Der FC Bayern trifft als amtierender Deutscher Meister im neu benannten Franz Beckenbauer Supercup auf den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

Um 20.30 Uhr wird das Duell am Sa., den 16. August, in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Aber wieso haben die Schwaben Heimrecht? Dieser Artikel liefert die Antwort!