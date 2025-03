Ein ehemaliger Gegner erzählt die Geschichte, wie der blutjunge Jude Bellingham der U16 von Leicester den Hintern versohlte.

Auf @TheSecretScout_ ist ein Video aufgetaucht, in dem ein ehemaliger U16-Spieler von Leicester City von einem Spiel in der Midlands-Akademie gegen Jude Bellingham erzählt. Der Mittelfeldspieler, der heute für Real Madrid und England spielt, erzielte innerhalb von 30 Minuten vier Tore und gab einen Vorgeschmack darauf, was noch aus ihm werden sollte.