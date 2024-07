Die Olympischen Spiele finden in diesem Sommer in Paris statt. Kylian Mbappé wird in seiner Heimat allerdings nicht zu den Attraktionen gehören.

Vom 24. Juli bis zum 10. August steigt in Paris das Olympische Fußballturnier. Gastgeber Frankreich gilt als heißer Medaillenanwärter, wenngleich ein Superstar in der von Thierry Henry trainierten Mannschaft fehlt: Kylian Mbappé. Der Neuzugang von Real Madrid sollte nach dem Willen der Franzosen eigentlich bei Olympia an den Start gehen, trotzdem fehlt er in Henrys 22-köpfigem Aufgebot. GOAL erklärt, warum das so ist.