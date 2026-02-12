Getty
Warum Cristiano Ronaldos nächster Schritt „nicht zu Man Utd führen wird“ angesichts der Spannungen in der saudischen Pro League bei Al-Nassr
Ronaldo im Streik: CR7 sorgt für Transfergerüchte
Ronaldo ist bis zum Sommer 2027 an einen Vertrag im Nahen Osten gebunden – den lukrativsten im Weltfußball. Er soll fast 500.000 Pfund pro Tag verdienen, hat aber dennoch Grund zur Beschwerde gefunden.
Der unverwüstliche Stürmer ist frustriert darüber, wie die Transfergelder vom saudischen Public Investment Fund (PIF) verteilt werden, da seiner Meinung nach andere in dieser Hinsicht bevorzugt werden – während er selbst nach weiteren Meistertiteln strebt, nachdem er bereits in England, Spanien und Italien die nationale Meisterschaft gewonnen hat.
Er hat sich zu einem Streik entschlossen und drei Spiele bei Al-Nassr aussetzen lassen. Er trainiert wieder und wird voraussichtlich für das nächste Spiel wieder nominiert werden. Es stellt sich jedoch die Frage, was im Sommer passieren wird, wenn Ronaldo sich darauf vorbereitet, zum sechsten Mal in seiner rekordverdächtigen Karriere bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein.
Könnte Ronaldo zum dritten Mal zu Man Utd zurückkehren?
Eine Ausstiegsklausel in seinem lukrativen Vertrag in Riad kann für 50 Millionen Euro (43 Millionen Pfund/59 Millionen Dollar) geltend gemacht werden, während einige vermuten, dass er ablösefrei wechseln könnte, wenn er auf einen Wechsel drängen würde.
Viele Vereine auf der ganzen Welt würden Ronaldo immer noch gerne in ihren Reihen haben. Zu dieser Liste gehört laut Mick Brown, dem ehemaligen Chefscout der Red Devils, jedoch nicht der Premier-League-Gigant United.
Nachdem CR7 2022 unter unglücklichen Umständen gegangen war, sagte Brown gegenüber Football Insider, als er über die Chancen einer überraschenden Rückkehr ins „Theatre of Dreams” sprach: „Auf keinen Fall. Das wird nicht passieren, es gibt eine Reihe von Gründen, warum das nicht passieren wird, sie werden es nicht einmal in Betracht ziehen, und um ehrlich zu sein, glaube ich auch nicht, dass Ronaldo das tun wird.
Als er damals ging, hat das meiner Meinung nach die Beziehung ein wenig beschädigt, wegen allem, was mit dem Trainer passiert ist und weil er den Verein kritisiert hat, zu Recht oder zu Unrecht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronaldo zu Man United zurückkehrt, selbst wenn er Saudi-Arabien verlässt. Es wird andere Vereine geben, die ihn haben wollen, weil er ist, wer er ist, und all das, also bin ich mir sicher, dass er einen Transfer bekommt, wenn er das will, aber es wird nicht zu Man United sein.“
Zweifel an der Rückkehr von CR7 nach Old Trafford
Sky Sports hat sich zu den Gerüchten um Ronaldo und United geäußert und berichtet, dass „diese Option offenbar endgültig vom Tisch ist“. Weiter heißt es, dass die Red Devils „kein Interesse daran haben, Ronaldo für eine dritte Amtszeit zurückzuholen“.
Viele Fans wären bereit, Ronaldo zu vergeben und zu vergessen, nachdem der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner nach einem explosiven Interview mit Piers Morgan seinen Vertrag in Manchester gekündigt hatte.
Sein ehemaliger Teamkollege Wes Brown ist jedoch nicht davon überzeugt, dass es für den Ausnahmespieler einen Weg zurück nach Manchester gibt. Auf die Frage nach einem bemerkenswerten Wechsel antwortete er: „Er ist nicht glücklich, aber würde Cristiano Ronaldo zum dritten Mal zu Manchester United zurückkehren? Ich würde sagen, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren könnte. Ein Wechsel in die MLS? Vielleicht. Vielleicht kehrt er nach Portugal zurück und spielt dort. Ich bin mir sicher, dass er noch viele Optionen haben wird.
Das Wichtigste ist, dass er immer noch bei der Weltmeisterschaft spielen will, und wir müssten weiter spielen und dafür sorgen, dass er dafür fit bleibt. Es ist für alle ein Schock, Ronaldo streiken zu sehen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das klären wird. Wir müssen abwarten und sehen, wie es weitergeht.“
MLS-Wechsel: Ronaldo erwägt Wechsel zu Messi nach Miami
Während eine Rückkehr zu United offenbar ausgeschlossen ist, hat die Spekulation, dass Ronaldo in die Vereinigten Staaten wechseln könnte, seine weltweite Fangemeinde in Aufregung versetzt. Es wurde vermutet, dass Sir David Beckham – ein weiterer legendärer Spieler mit der Rückennummer 7 der Red Devils – einen Vertrag aushandeln könnte, der Ronaldo zu seinem ewigen Rivalen Lionel Messi zum MLS-Cup-Sieger Inter Miami führen würde.
