Warum Cristiano Ronaldos nächster Schritt „nicht zu Man Utd führen wird“ angesichts der Spannungen in der saudischen Pro League bei Al-Nassr

Eine Ausstiegsklausel in seinem lukrativen Vertrag in Riad kann für 50 Millionen Euro (43 Millionen Pfund/59 Millionen Dollar) geltend gemacht werden, während einige vermuten, dass er ablösefrei wechseln könnte, wenn er auf einen Wechsel drängen würde.

Viele Vereine auf der ganzen Welt würden Ronaldo immer noch gerne in ihren Reihen haben. Zu dieser Liste gehört laut Mick Brown, dem ehemaligen Chefscout der Red Devils, jedoch nicht der Premier-League-Gigant United.

Nachdem CR7 2022 unter unglücklichen Umständen gegangen war, sagte Brown gegenüber Football Insider, als er über die Chancen einer überraschenden Rückkehr ins „Theatre of Dreams” sprach: „Auf keinen Fall. Das wird nicht passieren, es gibt eine Reihe von Gründen, warum das nicht passieren wird, sie werden es nicht einmal in Betracht ziehen, und um ehrlich zu sein, glaube ich auch nicht, dass Ronaldo das tun wird.

Als er damals ging, hat das meiner Meinung nach die Beziehung ein wenig beschädigt, wegen allem, was mit dem Trainer passiert ist und weil er den Verein kritisiert hat, zu Recht oder zu Unrecht.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronaldo zu Man United zurückkehrt, selbst wenn er Saudi-Arabien verlässt. Es wird andere Vereine geben, die ihn haben wollen, weil er ist, wer er ist, und all das, also bin ich mir sicher, dass er einen Transfer bekommt, wenn er das will, aber es wird nicht zu Man United sein.“