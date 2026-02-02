Marc-Andre ter Stegen wandte sich mit Schlusspfiff enttäuscht vom Geschehen ab. 0:1 beim Tabellenletzten Real Oviedo, das war so gar nicht nach dem Geschmack des Torhüters vom FC Girona. Doch nach der ernüchternden Niederlage am vergangenen Samstag kam es noch viel schlimmer für ter Stegen: Nach einer neuerlichen Verletzung hängt der WM-Traum des ewigen Pechvogels am seidenen Faden, Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für das Turnier wohl umplanen.
War es das mit einer Teilnahme bei der WM? Marc-Andre ter Segen angeblich schon wieder schwer verletzt
Seine Nummer eins hat spanischen Medien zufolge eine schwerere Muskelverletzung erlitten und soll bis zu zwei Monate ausfallen. Sogar von einer möglichen weiteren Operation ist die Rede sowie davon, dass Girona die Leihgabe des FC Barcelona mittels einer Klausel wieder an ter Stegens Stammverein zurückgeben wolle. Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem Platzen des WM-Traums des 33-Jährigen, für den Barcas Trainer Hansi Flick keine Verwendung hat.
"Ich weiß nichts weiter", sagte Flick am Montagmittag, als die Meldungen vom neuerlichen Rückschlag für ter Stegen gerade einmal eine Stunde alt waren. Er habe bislang weder mit ter Stegen selbst, noch mit Barcelonas Sportchef Deco gesprochen, "weil ich beim Training war". Deshalb wolle er "abwarten", ehe er sich genauer äußere. Nur so viel: "Er tut mir sehr leid, aber wir müssen die Ergebnisse abwarten und sehen, wie es ihm wirklich geht."
Girona bestätigte wenig später "eine Verletzung des linken Oberschenkelmuskels". Der Spieler werde sich "weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu sichern und die Prognose festzulegen". Die AS schlug daher "Alarm", Sport schrieb von einer buchstäblich "schmerzhaften Verletzung", Mundo Deportivo sprach von einem "harten Schlag".
- Goal AR
Ter Stegen: Der ewige Pechvogel statt Neuer-Nachfolger
In der Tat: Sollten sich die Meldungen bewahrheiten, würde ter Stegen nicht nur den Start der DFB-Elf ins WM-Jahr am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen. Er könnte sich bei einer Rückkehr auf die Tribüne bei Barca auch nicht mehr für das Turnier empfehlen - nicht einmal nach seiner Genesung.
Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatten jedoch mehrfach betont, dass ter Stegen dringend Spielpraxis brauche, um bei der WM im Tor stehen zu dürfen. Deshalb hatte er sich zum Winterwechsel ins nahe Girona entschieden, wo er sofort zur Stammkraft aufstieg. Nach seinem gelungenen Debüt gegen Getafe (1:1) war das Spiel in Oviedo erst sein zweiter Einsatz.
Dass er sich nun erneut verletzt hat, passt ins Bild des Pechvogels. Als "ewiger" Kronprinz von Manuel Neuer war er erst nach dessen Rücktritt aus der DFB-Auswahl nach der EM 2024 aus dem übergroßen Schatten des Kapitäns getreten. Doch seither prägten Verletzungen und die Ausbootung bei Barca den Weg des 44-maligen Nationalspielers.
In seiner Abwesenheit wurde er vom Hoffenheimer Oliver Baumann gut vertreten, die Rufe nach einer Rückkehr von Neuer verstummten jedoch nie ganz. Jetzt könnten sie neue Nahrung erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.