War es das mit einer Teilnahme bei der WM? Marc-Andre ter Segen angeblich schon wieder schwer verletzt

Seine Nummer eins hat spanischen Medien zufolge eine schwerere Muskelverletzung erlitten und soll bis zu zwei Monate ausfallen. Sogar von einer möglichen weiteren Operation ist die Rede sowie davon, dass Girona die Leihgabe des FC Barcelona mittels einer Klausel wieder an ter Stegens Stammverein zurückgeben wolle. Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem Platzen des WM-Traums des 33-Jährigen, für den Barcas Trainer Hansi Flick keine Verwendung hat.

"Ich weiß nichts weiter", sagte Flick am Montagmittag, als die Meldungen vom neuerlichen Rückschlag für ter Stegen gerade einmal eine Stunde alt waren. Er habe bislang weder mit ter Stegen selbst, noch mit Barcelonas Sportchef Deco gesprochen, "weil ich beim Training war". Deshalb wolle er "abwarten", ehe er sich genauer äußere. Nur so viel: "Er tut mir sehr leid, aber wir müssen die Ergebnisse abwarten und sehen, wie es ihm wirklich geht."

Girona bestätigte wenig später "eine Verletzung des linken Oberschenkelmuskels". Der Spieler werde sich "weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu sichern und die Prognose festzulegen". Die AS schlug daher "Alarm", Sport schrieb von einer buchstäblich "schmerzhaften Verletzung", Mundo Deportivo sprach von einem "harten Schlag".