Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Stadien, Orte, Zeitverschiebung und Uhrzeiten für die Spiele vom DFB-Team

In einem halben Jahr schon steigt die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. GOAL stellt Euch heute die Stadien und Orte vor, in denen das DFB-Team spielt.

Nur noch ein halbes Jahr trennt uns von der WM 2026 in Nordamerika, am 11. Juni 2026 wird die Weltmeisterschaft im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eröffnet. Fast alle Tickets sind schon vergeben worden und auch das DFB-Team ist natürlich wieder bei dem Turnier dabei. Doch in welchen Stadien wird überhaupt gespielt?

GOAL hat für Euch die Antwort.

  • Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Stadien, Orte, Zeitverschiebung und Uhrzeiten für die Spiele vom DFB-Team

    Das Turnier wird insgesamt in drei verschiedenen Ländern und in 16 verschiedenen Stadien abgehalten. Das Eröffnungsspiel steigt im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das Finale wird im MetLife Stadium in New Jersey über die Bühne gehen. Damit die Mannschaften nicht für jedes Spiel kreuz und quer über den Kontinent fliegen müssen, werden die Partien einer Gruppe immer in einer Region gespielt. 

    Ab dem Viertelfinale finden sowieso alle Partien in den Vereinigten Staaten statt (Kansas, Los Angeles, Boston und Miami), die Halbfinalduelle in Arlington und Atlanta und das Endspiel wie schon erwähnt in New Jersey. 

    Das DFB-Team bekommt es in der Gruppe E zum WM-Auftakt am 14. Juni 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit mit Curacao zu tun. Die Partie steigt im NRG Stadium in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Im Anschluss trifft Deutschland am 2. Gruppenspieltag im BMO Field in Toronto, Kanada, auf die Elfenbeinküste. Zum Abschluss der Vorrunde spielt das Team von Julian Nagelsmann im MetLife Stadium in East Rutherford, im US-Bundesstaat New Jersey, gegen Ecuador. Die Partien am 2. und 3. Gruppenspieltag starten dabei jeweils um 22 Uhr deutscher Zeit.

    Eine Tabelle mit allen Stadien und der Zeitverschiebung im Überblick sowie alle Partien der DFB-Elf findet Ihr weiter unten.

  • Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Stadien, Orte, Zeitverschiebung und Uhrzeiten für die Spiele vom DFB-Team - Die Gruppenphase im Überblick

    Termin (MESZ)Team 1Team 2Spielort
    14. Juni 2026, 19 UhrDeutschlandCuracaoNRG Stadium, Houston, Texas (USA)
    20. Juni 2026, 22 UhrDeutschlandElfenbeinküsteBMO Field, Toronto (Kanada)
    25. Juni 2026, 22 UhrEcuadorDeutschlandMetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (USA)

  • Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Stadien, Orte, Zeitverschiebung und Uhrzeiten für die Spiele vom DFB-Team - Die Stadien im Überblick

    StadionLandOrtKapazitätAnzahl SpieleZeitverschiebung nach Deutschland in Stunden
    BMO FieldKanadaToronto45.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    		-6
    BC Place StadiumKanadaVancouver54.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    		-9
    AT&T StadiumUSAArlington, Texas94.000

    5 Gruppespiele

    2 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    1 Halbfinale

    		-6
    MetLife StadiumUSAEast Rutherford, New Jersey82.500

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    Finale

    		-6
    Gilette StadiumUSAFoxborough, Massachusetts65.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    		-6
    NRG StadiumUSAHouston, Texas72.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    		-7
    SoFi StadiumUSAInglewood, Kalifornien70.000

    5 Gruppenspiele

    2 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    		-9
    Arrowhead StadiumUSAKansas City, Missouri73.000

    4 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    		-7
    Hard Rock StadiumUSAMiami, Florida65.000

    4 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    Spiel um Platz 3

    		-7
    Lincoln Financial FieldUSAPhiladelphia, Pennsylsvania69.000

    5 Gruppenspiele

    1 Achtelfinale

    		-7
    Levi's StadiumUSASanta Clara, Kalifornien71.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    		-9
    Lumen FieldUSASeattle, Washington69.000

    4 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    		-9
    Estadio BBVAMexikoGuadalupe53.500

    3 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    		-7
    AztekenstadionMexikoMexiko-Stadt83.000

    3 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    		-7
    Estadio AkronMexikoZapopan48.0004 Gruppenspiele-7

  • WM 2026: Wichtigste Infos zur Weltmeisterschaft

    • Event: WM 2026
    • Zeitraum: 11. Juni bis 19. Juli 2026
    • Ort: USA, Kanada, Mexiko
    • Anzahl Teams: 48
    • Anzahl Gruppen: 12
    • Übertragung: Magenta, ARD, ZDF

  • Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Stadien, Orte, Zeitverschiebung und Uhrzeiten für die Spiele vom DFB-Team - Die WM Gruppen im Überblick

    Gruppe A

    Mexiko
    Südafrika
    Südkorea
    Gewinner Play-Off D

    Gruppe B

    Kanada
    Gewinner Play-Off A
    Katar
    Schweiz

    Gruppe C

    Brasilien
    Marokko
    Haiti
    Schottland

    Gruppe D

    USA
    Paraguay
    Australien
    Gewinner Play-Off C

    Gruppe E

    Deutschland
    Curacao
    Elfenbeinküste
    Ecuador

    Gruppe F

    Niederlande
    Japan
    Gewinner Play-Off B
    Tunesien

    Gruppe G

    Belgien
    Ägypten
    Iran
    Neuseeland

    Gruppe H

    Spanien
    Kap Verde
    Saudi-Arabien
    Uruguay

    Gruppe I

    Frankreich
    Senegal
    Gewinner Play-Off 2
    Norwegen

    Gruppe J

    Argentinien
    Algerien
    Österreich
    Jordanien

    Gruppe K

    Portugal
    Gewinner Play-Off 1
    Usbekistan
    Kolumbien

    Gruppe L

    England
    Kroatien
    Ghana
    Panama