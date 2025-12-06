Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Stadien, Orte, Zeitverschiebung und Uhrzeiten für die Spiele vom DFB-Team

Das Turnier wird insgesamt in drei verschiedenen Ländern und in 16 verschiedenen Stadien abgehalten. Das Eröffnungsspiel steigt im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das Finale wird im MetLife Stadium in New Jersey über die Bühne gehen. Damit die Mannschaften nicht für jedes Spiel kreuz und quer über den Kontinent fliegen müssen, werden die Partien einer Gruppe immer in einer Region gespielt.

Ab dem Viertelfinale finden sowieso alle Partien in den Vereinigten Staaten statt (Kansas, Los Angeles, Boston und Miami), die Halbfinalduelle in Arlington und Atlanta und das Endspiel wie schon erwähnt in New Jersey.

Das DFB-Team bekommt es in der Gruppe E zum WM-Auftakt am 14. Juni 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit mit Curacao zu tun. Die Partie steigt im NRG Stadium in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Im Anschluss trifft Deutschland am 2. Gruppenspieltag im BMO Field in Toronto, Kanada, auf die Elfenbeinküste. Zum Abschluss der Vorrunde spielt das Team von Julian Nagelsmann im MetLife Stadium in East Rutherford, im US-Bundesstaat New Jersey, gegen Ecuador. Die Partien am 2. und 3. Gruppenspieltag starten dabei jeweils um 22 Uhr deutscher Zeit.

Eine Tabelle mit allen Stadien und der Zeitverschiebung im Überblick sowie alle Partien der DFB-Elf findet Ihr weiter unten.