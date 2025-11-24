Niko Kovac hat nach dem 3:3-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart die kritischen Aussagen von Maximilian Beier eingeordnet und seinen Schützling zurückgepfiffen.
"Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper": Aussage eines BVB-Stars gefällt Niko Kovac überhaupt nicht
Niko Kovac nordet BVB-Star Maximilian Beier ein: "Wir müssen nicht immer alles glauben, was er sagt"
Beier hatte nach dem bitteren Remis gegen die Schwaben, bei dem Deniz Undav in der Nachspielzeit den viel umjubelten Treffer zum Ausgleich erzielt hatte, am Mikrofon erklärt, dass die Mannschaft aufgrund des neuerlichen Rückschlages "am Boden" sei.
Kovac konnte dies offenkundig nicht nachvollziehen und erklärte auf der Pressekonferenz: "Maxi ist 23 Jahre alt. Am Anfang der Saison hat er gesagt, wir wollen Meister werden, jetzt sind wir am Boden. Also: Wir müssen nicht immer alles glauben, was der Junge sagt. Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper und dann funktioniert es nicht ganz. Wir sind sicher nicht am Boden."
- IMAGO / Jan Huebner
Maximilian Beier sorgte schon mit Meister-Ansage für Aufsehen
Schon nach dem 2:0 in Heidenheim hatte Kovac seinen Stürmer zurückgepfiffen. Damals hatte Beier verkündet, dass der BVB die ganze Saison oben mitspielen und um den Titel fighten wolle. Der Dortmunder Trainer bremste: "Man sieht, dass der Junge erst 22 Jahre jung ist. Ich bin etwas älter – und auf das Glatteis lasse ich mich nicht führen. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich in die Champions League kommen."
Nach der Punkteteilung gegen den BVB wuchs der Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer Bayern München auf neun Punkte an. Kovac wolle den Blick dennoch positiv in die Zukunft richten: "Wir müssen einiges verändern. Wir müssen besser die Spiele nach Hause fahren. Aber dass wir jetzt am Boden sind? Um Gottes Willen. Wir sind noch da, wo wir sein wollen, nämlich oben. Und da werden wir am Ende auch bleiben."
Maximilian Beiers Saisonstatistiken beim BVB
- Einsätze: 16
- Tore: 3
- Assists: 3