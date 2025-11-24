"Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper": Aussage eines BVB-Stars gefällt Niko Kovac überhaupt nicht

Beier hatte nach dem bitteren Remis gegen die Schwaben, bei dem Deniz Undav in der Nachspielzeit den viel umjubelten Treffer zum Ausgleich erzielt hatte, am Mikrofon erklärt, dass die Mannschaft aufgrund des neuerlichen Rückschlages "am Boden" sei.

Kovac konnte dies offenkundig nicht nachvollziehen und erklärte auf der Pressekonferenz: "Maxi ist 23 Jahre alt. Am Anfang der Saison hat er gesagt, wir wollen Meister werden, jetzt sind wir am Boden. Also: Wir müssen nicht immer alles glauben, was der Junge sagt. Wahrscheinlich hat er zu viel Laktat im Körper und dann funktioniert es nicht ganz. Wir sind sicher nicht am Boden."