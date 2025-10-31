Lothar Matthäus ist der Meinung, dass der Wert von Nick Woltemade Wert dessen geplatztem Wechsel zum FC Bayern München noch einmal deutlich gestiegen ist.
"Wäre einen dreistelligen Millionen-Betrag wert": Lothar Matthäus glaubt an Marktwert-Explosion bei Nick Woltemade
WAS WURDE GESAGT?
"Wenn er jetzt einen weiteren Wechsel anstreben würde, wäre er einen dreistelligen Millionen-Betrag wert. Denn die ersten Premier-League-Tore und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft machen ihn wieder ein bisschen teurer", sagte Matthäus im Podcast 'Bayern Insider' bei Bild.
Im Endeffekt sei der Wechsel in die Premier League der richtige Schritt gewesen, auch wenn der Rekordnationalspieler hofft, dass der 23-Jährige nun ein wenig länger das Trikot von Newcastle United trägt. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass er jetzt aber erst einmal seine Zeit in Newcastle zumindest ein bisschen absitzt, bevor er den nächsten Schritt machen wird", so Matthäus.
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Woltemade war im zurückliegenden Sommer-Transferfenster für eine Summe von 85 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt. Zuvor hatte auch der FC Bayern großes Interesse am Nationalstürmer angemeldet, jedoch war den Münchnern die von Stuttgart aufgerufene Transfersumme zu hoch.
Bereits im Zuge dieses Pokers hatte Matthäus von einem noch viel größeren Potenzial bei Woltemade gesprochen und erklärt, dass er "60 Millionen zu wenige finde. Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Woltemade feierte in Newcastle einen erstklassigen Einstand. Sechs Tore stehen nach wettbewerbsübergreifend elf Spielen mittlerweile zu Buche, schon jetzt liegen ihm die Fans der Nordengländer zu Füßen.
"Er hat dem Team etwas Neues gebracht und wird nur noch besser werden", schwärmte Newcastle-Legende Alan Shearer kürzlich bei BBC Sports. "Mit seiner Arbeitsmoral und seinen Toren werden die Fans ihn weiterhin lieben." Trainer Eddie Howe lobte: "Er ist ein einzigartiger Spieler. Er ist sehr kreativ für seine Mitspieler. Das ist kein Training, sondern Instinkt."
- Getty Images Sport
WIE GEHT ES WEITER?
Für den 23-jährigen Angreifer und die Magpies steht als nächstes das Auswärtsduell in der Premier League bei West Ham United auf dem Plan. Am Sonntag ist Newcastle dort im Londoner Olympiastadion zu Gast.