"Wäre einen dreistelligen Millionen-Betrag wert": Lothar Matthäus glaubt an Marktwert-Explosion bei Nick Woltemade

"Wenn er jetzt einen weiteren Wechsel anstreben würde, wäre er einen dreistelligen Millionen-Betrag wert. Denn die ersten Premier-League-Tore und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft machen ihn wieder ein bisschen teurer", sagte Matthäus im Podcast 'Bayern Insider' bei Bild.

Im Endeffekt sei der Wechsel in die Premier League der richtige Schritt gewesen, auch wenn der Rekordnationalspieler hofft, dass der 23-Jährige nun ein wenig länger das Trikot von Newcastle United trägt. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass er jetzt aber erst einmal seine Zeit in Newcastle zumindest ein bisschen absitzt, bevor er den nächsten Schritt machen wird", so Matthäus.