Vor Xabi Alonsos Schicksalsspiel: Real Madrid bangt um Einsatz von Kylian Mbappe

Ein Ausfall Mbappes für die Partie am Mittwoch wäre vor allem für Trainer Xabi Alonso ein schwerer Schlag. Laut spanischen Medien muss der Baske nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen gegen City gewinnen, um seinen Posten zu behalten.

Mbappe ist in der aktuellen Saison der wohl wichtigste Spieler bei Real, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore. Neben dem 26-Jährigen fehlte auch Eduardo Camavinga im Abschlusstraining. Sicher fehlen werden Alonso gegen City die Verteidiger Éder Militão, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, David Alaba und Dean Huijsen.