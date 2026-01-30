Vor einem Jahr kostete er noch 77 Millionen Euro! Gelingt dem VfL Wolfsburg ein echter Transferhammer?

Ähnlich geht es auch Duran selbst. Bei Fenerbahces Europa-League-Duell gegen FCSB Bukarest (1:1) am Donnerstagabend stand er wegen einer leichten Verletzung, die er während des Abschlusstrainings erlitten hat, nicht im Kader.

Dem Bericht zufolge soll Duran in Deutschland angeboten worden sein und drei Vereine haben bereits mehr oder weniger ernsthaft ihr Interesse signalisiert. Eine Verpflichtung des Linksfußes hängt natürlich auch vom verfügbaren Budget ab.

Ob es tatsächlich noch vor Ende des Transferfensters zu einem Abschluss kommt, ist derzeit unklar. Im Gespräch ist zunächst eine Leihe bis zum Sommer ohne Kaufoption oder Kaufverpflichtung.