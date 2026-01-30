Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wechselte der kolumbianische Nationalstürmer Jhon Duran von Aston Villa zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien - für eine Ablösesumme von stolzen 77 Millionen Euro. Etwas mehr als fünf Monate später schloss er sich per Leihe Fenerbahce in Istanbul an. Geht es für den 22-Jährigen nun nach Deutschland?
Vor einem Jahr kostete er noch 77 Millionen Euro! Gelingt dem VfL Wolfsburg ein echter Transferhammer?
Informationen des Portals fussballtransfers.com zufolge befinden sich drei Klub aus der Bundesliga im Rennen um Duran. Als einziger Verein wird der VfL Wolfsburg genannt. Dort wäre eine Verpflichtung jedoch nur wahrscheinlich, sollte noch ein Stürmer die Wölfe verlassen. Der immer wieder als Abgangskandidat gehandelte Jonas Wind ist aktuell aber mit einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht gesetzt.
Duran aktuell auch leicht verletzt
Ähnlich geht es auch Duran selbst. Bei Fenerbahces Europa-League-Duell gegen FCSB Bukarest (1:1) am Donnerstagabend stand er wegen einer leichten Verletzung, die er während des Abschlusstrainings erlitten hat, nicht im Kader.
Dem Bericht zufolge soll Duran in Deutschland angeboten worden sein und drei Vereine haben bereits mehr oder weniger ernsthaft ihr Interesse signalisiert. Eine Verpflichtung des Linksfußes hängt natürlich auch vom verfügbaren Budget ab.
Ob es tatsächlich noch vor Ende des Transferfensters zu einem Abschluss kommt, ist derzeit unklar. Im Gespräch ist zunächst eine Leihe bis zum Sommer ohne Kaufoption oder Kaufverpflichtung.
Duran kommt bei Fenerbahce nicht in Schwung
Auch Juventus Turin soll am Offensivspieler dran sein. Laut des Transfer-Experten Yagiz Sabuncuoglu haben die Italiener bereits ein offizielles Angebot vorgelegt, eine Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt.
Fabrizio Romano wiederum berichtete, dass mehrere Klubs aus ganz Europa Durans Situation genau beobachten - darunter offenbar auch die genannten Teams aus der Bundesliga.
Seit seinem Wechsel Al-Nassr kommt Duran, der dort noch bis 2030 unter Vertrag steht, bislang nicht richtig in Schwung. Für den saudischen Klub erzielte er zwar zwölf Tore in 18 Spielen, doch bei seiner aktuellen Leihe in Istanbul stehen wettbewerbsübergreifend nur fünf Tore und drei Vorlagen aus 21 Einsätzen zu Buche.
Unglaublicher Stundenlohn für Duran bei Al-Nassr
Im vergangenen Februar war übrigens bekannt geworden, dass sich Duran bei Al-Nassr über einen wahren Geldregen freuen darf. Der TV Sender TNT Sports veröffentlichte die Zahlen zum Salär Durans: Demnach kassierte er in Riad umgerechnet 20 Millionen Euro pro Jahr. Dies bedeutet rund 55.000 Euro pro Tag, knapp 2.200 Euro pro Stunde oder 37 Euro pro Minute. Zum Vergleich: Bei Aston Villa verdiente Duran mit etwa 4,7 Millionen Euro pro Jahr weniger als ein Drittel seines neuen Salärs.
Jhon Duran: Statistiken im Überblick
- Aston Villa: 78 Spiele, 20 Tore, 1 Vorlage
- Al-Nassr: 18 Spiele, 12 Tore
- Fenerbahce: 21 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen