"Von Grund auf verdorben, eine Shitshow": Legende von Manchester United zerlegt den Klub mit drastischen Worten

In einem Interview mit FourFourTwo argumentierte Butt, dass die Probleme von United struktureller Natur seien und weit über das Büro des Trainers hinausgingen. "Meiner Meinung nach ist der Verein derzeit von Grund auf verdorben", sagte die United-Legende. "Selbst wenn man Sir Alex Ferguson in seiner Blütezeit zurückholen würde, könnte er die Situation nicht sofort ändern, es würde immer noch Zeit brauchen. Auch Pep Guardiola oder Jürgen Klopp würden dort nichts ausrichten können.“

Aus Butts Sicht ist der Rückgang bei hochkarätigen Transfers entscheidend. United sei nicht mehr in der Lage, Spieler von entsprechendem Kaliber anzuziehen. Die Folge sei eine schmerzhafte Realitätsprüfung: Die Fans müssten akzeptieren, dass ein echter Titelkampf wahrscheinlich noch viele Jahre auf sich warten lassen werde.

Er fügte hinzu: "Letztendlich denke ich, dass die Spieler, die wir kaufen und die wir kaufen können, nicht mehr das Niveau haben, das wir früher hatten. Man muss also akzeptieren, dass es fünf bis acht Jahre dauern wird, bis der Verein wieder annähernd in der Lage ist, die Premier League zu gewinnen. Es ist eine Shitshow."