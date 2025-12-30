Nicky Butt absolvierte 387 Pflichtspiele für Manchester United und gewann zwischen 1995 und 2004 unter Trainer Sir Alex Ferguson sechs Meistertitel sowie einmal die Champions League. Kein Wunder also, dass ihm die Red Devils viel bedeuten. Mit der jüngeren Vergangenheit und aktuellen Gegenwart ist der heute 50-Jährige aber alles andere als zufrieden.
"Von Grund auf verdorben, eine Shitshow": Legende von Manchester United zerlegt den Klub mit drastischen Worten
In einem Interview mit FourFourTwo argumentierte Butt, dass die Probleme von United struktureller Natur seien und weit über das Büro des Trainers hinausgingen. "Meiner Meinung nach ist der Verein derzeit von Grund auf verdorben", sagte die United-Legende. "Selbst wenn man Sir Alex Ferguson in seiner Blütezeit zurückholen würde, könnte er die Situation nicht sofort ändern, es würde immer noch Zeit brauchen. Auch Pep Guardiola oder Jürgen Klopp würden dort nichts ausrichten können.“
Aus Butts Sicht ist der Rückgang bei hochkarätigen Transfers entscheidend. United sei nicht mehr in der Lage, Spieler von entsprechendem Kaliber anzuziehen. Die Folge sei eine schmerzhafte Realitätsprüfung: Die Fans müssten akzeptieren, dass ein echter Titelkampf wahrscheinlich noch viele Jahre auf sich warten lassen werde.
Er fügte hinzu: "Letztendlich denke ich, dass die Spieler, die wir kaufen und die wir kaufen können, nicht mehr das Niveau haben, das wir früher hatten. Man muss also akzeptieren, dass es fünf bis acht Jahre dauern wird, bis der Verein wieder annähernd in der Lage ist, die Premier League zu gewinnen. Es ist eine Shitshow."
- AFP
Historisch schlechte Saison von ManUnited im Vorjahr
Die Schwierigkeiten von United seit Fergusons Rücktritt im Jahr 2013 sind hinlänglich bekannt. Zwar gab es einige Erfolge, darunter der Gewinn des FA Cups und der Europa League, doch der Premier-League-Titel blieb seitdem unerreichbar.
Die zweiten Plätze unter Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer ließen kurzzeitig Fortschritte erkennen, doch keine der beiden Amtszeiten brachte eine nachhaltige Dynamik. Stattdessen ist die Entwicklung alarmierend abgeflaut.
United kämpft um einen Platz in der Champions League
Die Saison 2024/25 endete mit einem Absturz von United auf den 15. Platz unter dem aktuellen Trainer Ruben Amorim, der schlechtesten Platzierung seit dem Abstieg 1974. Die Niederlage im Europa-League-Finale gegen Tottenham verstärkte die Enttäuschung und verwehrte den Zugang zur Champions League.
Amorim ist weiterhin entschlossen, United zurück in die Königsklasse zu führen. Vor dem bevorstehenden Duell mit den Wolverhampton Wanderers liegen die Red Devils nur drei Punkte hinter dem vierten Platz.
Die Bilanz von Ruben Amorim bei Manchester United
- Spiele: 61
- Siege: 25
- Unentschieden: 13
- Niederlagen: 23
- Punkte pro Spiel: 1,44