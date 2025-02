Samuel Umtiti war Leistungsträger beim FC Barcelona - und später dauerverletzter Sündenbock. Nun ist er in Lille und seit 13 Monaten ohne Spiel.

Der OSC Lille schreibt in dieser Saison bemerkenswerte Geschichten. Im vergangenen Oktober etwa schlug man Real Madrid, das zuvor 37 Champions-League-Spiele in Folge nicht verloren hatte. Im Januar hüpfte man durch einen 6:1-Erfolg über Feyenoord Rotterdam von Platz zwölf aus als einziger französischer Klub direkt ins CL-Achtelfinale. Kurz darauf ging man im Coupe de France gegen USL Dunkerque baden, nachdem dem Zweitligisten ein irres Comeback gelang.

Und nun, am Sonntagabend, erzielte der kurz zuvor eingewechselte Nabil Bentaleb rund neun Monate nach einem erlittenen Herzstillstand den späten Führungstreffer beim 2:0-Auswärtssieg in Rennes. Der war wichtig, schließlich befindet sich das aktuell fünftplatzierte Lille in der Ligue 1 noch mitten im Rennen um die neuerliche Qualifikation zur Königsklasse.