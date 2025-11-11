Julian Alvarez, Nahuel Molina und Giuliano Simeone können beim Freundschaftsspiel der argentinischen Nationalmannschaft in Angola nicht mitwirken. Wie der Fußballverband der Südamerikaner (AFA) bestätigte, ist eine fehlende Gelbfieber-Impfung der einzige Grund hierfür.
Von Afrika-Reise ausgeschlossen: Julian Alvarez und zwei weitere Atletico-Madrid-Stars fehlen argentinischer Nationalmannschaft wegen Impfvorschriften
Fehlender Impfnachweis verhindert Einreise von Alvarez und Co
Demnach stellte sich bei Julian Alvarez, Nahuel Molina - beide Weltmeister von 2022 - und Giuliano Simeone heraus, dass die Top-Spieler von Atletico Madrid keine Impfung gegen Gelbfieber vorweisen können. Gemäß der Einreise-Vorschriften Angolas müssen die drei Madrider Spieler folglich von der Reise nach Luanda ausgeschlossen werden.
- AFP
Angola reagiert nach Epidemie mit strengeren Maßnahmen
Aufgrund einer Gelbfieber-Epidemie in den Jahren 2015 und 2016, bei der sich über 1100 Menschen infizierten und 168 starben, setzen die angolanischen Gesundheitsbehörden seitdem auf strenge Impfkontrollen.
Zudem erklärte der argentinische Verband AFA, dass das Trio nicht aus Disziplin- oder Verletzungsgründen, sondern ausschließlich wegen der angolanischen Gesundheitsbestimmungen fehle.
Gerade Julian Alvarez spielt in der Nationalelf eine entscheidende Rolle und dürfte La Albiceleste enorm fehlen. Bei seinem Verein Atletico Madrid ist dem 25-jährigen Stürmer unter Trainer Diego Simeone endgültig der Durchbruch zum Superstar gelungen.
Julian Alvarez: Stationen und Leistungsdaten
Atletico Madrid:
- Spiele: 72
- Tore: 38
- Assists: 12
Manchester City:
- Spiele: 103
- Tore: 36
- Assists: 19
River Plate:
- Spiele: 122
- Tore: 54
- Assists: 31
Argentinien:
- Spiele: 49
- Tore: 13
- Assists: 4