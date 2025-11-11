Von Afrika-Reise ausgeschlossen: Julian Alvarez und zwei weitere Atletico-Madrid-Stars fehlen argentinischer Nationalmannschaft wegen Impfvorschriften

Aufgrund einer Gelbfieber-Epidemie in den Jahren 2015 und 2016, bei der sich über 1100 Menschen infizierten und 168 starben, setzen die angolanischen Gesundheitsbehörden seitdem auf strenge Impfkontrollen.

Zudem erklärte der argentinische Verband AFA, dass das Trio nicht aus Disziplin- oder Verletzungsgründen, sondern ausschließlich wegen der angolanischen Gesundheitsbestimmungen fehle.

Gerade Julian Alvarez spielt in der Nationalelf eine entscheidende Rolle und dürfte La Albiceleste enorm fehlen. Bei seinem Verein Atletico Madrid ist dem 25-jährigen Stürmer unter Trainer Diego Simeone endgültig der Durchbruch zum Superstar gelungen.