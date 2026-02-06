Vom Real-Flop zum Hoffnungsträger: Endrick legt Rekordstart bei Olympique Lyon hin

Trotz der sportlichen Enttäuschung blieb Endrick auffällig ruhig. Öffentliche Kritik an Alonso vermied er konsequent. Stattdessen sagte er später im Interview mit Marca: "Ich habe in Madrid viel von Xabi gelernt. Er war ein Weltklassespieler und kennt sich im Fußball sehr gut aus." Und weiter: "Obwohl ich lange Zeit verletzt war und nicht mit allen trainieren konnte, habe ich sehr von dem profitiert, was ich gehört habe." Aussagen, die seine Professionalität unterstreichen.

Parallel dazu wuchs aber nun mal der Druck. Endrick will im Sommer unbedingt mit Brasilien zur Weltmeisterschaft reisen, wusste aber, dass ihm ohne regelmäßige Einsatzzeiten die Argumente fehlen würden. Ex-Real-Stürmer Mariano Diaz riet ihm deshalb öffentlich zu einem Tapetenwechsel und erklärte, ein Wechsel sei "das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird". Mehrere Klubs zeigten Interesse, darunter angeblich auch Manchester United. Endrick jedoch hatte eine klare Priorität: Spielpraxis – selbst wenn sie ihn ins Ausland führen würde.

Der Winterwechsel auf Leihbasis zu Olympique Lyon wurde schließlich zum Wendepunkt - und zumindest aktuell tatsächlich "das Beste", was ihm passieren konnte. Schon vor seinem ersten Einsatz war der Hype enorm: Sein Vorstellungsvideo entwickelte sich zum meistgesehenen Clip auf den Social-Media-Kanälen des Traditionsklubs. Doch während die Erwartungshaltung in ungeahnte Höhen schnellte, wirkte Endrick von Beginn an befreit. Bereits beim Debüt im Pokal gegen Lille erzielte er den entscheidenden Treffer zum Weiterkommen. In seinem ersten Ligaspiel beim 2:1-Erfolg gegen Brest folgte eine Vorlage, ehe er beim 5:2-Auswärtssieg in Metz endgültig explodierte.