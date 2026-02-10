@SantosFC - X
„Vom Prinzen zum Genie!“ – Lionel Messi und seine Söhne erhalten ein besonderes Geschenk von seinem ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Neymar.
Messi und Neymar spielten in den 2010er Jahren gemeinsam bei Barcelona.
Messi und Neymar wurden während ihrer Zeit in Barcelona gute Freunde. Die beiden gewannen gemeinsam acht Trophäen mit dem katalanischen Spitzenklub, darunter das Triple aus Champions League, La Liga und Copa del Rey in der historischen Saison 2014/15, und bildeten zusammen mit Luis Suarez die explosive Sturmreihe „MSN“. Ihre Partnerschaft endete vorübergehend im Jahr 2017, als Neymar für eine Weltrekordablöse zu PSG wechselte, doch Messi folgte seinem alten Teamkollegen schließlich nach Paris, nachdem er Barcelona 2021 als Free Agent verlassen hatte.
Beide verließen Frankreich im Jahr 2023, wobei Messi zum Major-League-Soccer-Klub Inter Miami wechselte und Neymar zu Al-Hilal ging, wo er zwei Jahre lang von Verletzungen geplagt war. Der 34-Jährige kehrte seitdem zu Santos in seiner Heimat Brasilien zurück und half seinem Jugendklub, in der Saison 2025 der Campeonato Brasileiro Serie A den Abstieg zu vermeiden.
Santos und Neymar schicken Messi ein besonderes Geschenk
Das jüngste Beispiel für ihre enge Freundschaft war, als Neymar Messi und seinen drei Söhnen Thiago, Mateo und Ciro drei Santos-Trikots schickte, was in den sozialen Medien schnell viral ging.
Der Beitrag von Santos lautet: „Von Neymar Jr. an Lionel Messi. Vom Prinzen an den Genius.
Der heilige Mantel von unermesslichem Wert, mit der Nummer, die durch den König verewigt wurde. 10 für Neymar. 10 für Messi. 10 für Pelé. Ein unendliches Vermächtnis in der Geschichte des Fußballs.
„Grüße aus Vila Belmiro, Lionel Messi!“
Messi blüht bei Inter Miami auf, während Neymar zurück bei Santos ist.
Die beiden spielen zwar nicht mehr zusammen, sind aber weiterhin auf Vereinsebene aktiv. Messi hat seit seinem Wechsel zu Inter Miami neues Interesse an der MLS geweckt und den Herons geholfen, den MLS Cup 2025, den Supporters' Shield 2024 und den Leagues Cup 2023 zu gewinnen. Neymar hingegen hat seit seiner Rückkehr nicht mehr an der Spitze der brasilianischen Serie A mitgespielt, da sein Team tief im Abstiegskampf steckt.
Santos schaffte es schließlich, sich zu retten, und hofft, eine ähnliche Saison in der Ausgabe 2026 der Liga zu vermeiden, obwohl sie in den ersten beiden Spielen noch keinen Sieg erringen konnten. Neymar war bisher noch nicht einsatzfähig, könnte aber für das nächste Spiel gegen Athletico Paranaense am Donnerstagabend zur Verfügung stehen.
Könnte Neymar zu Messi in die MLS wechseln?
Obwohl Neymar kürzlich seinen Vertrag bei Santos verlängert hat, gab es Spekulationen über einen Wechsel nach Nordamerika.
Zu einem möglichen Transfer sagte der ehemalige Premier-League-Torwart Brad Friedel kürzlich gegenüber GOAL: „Wenn Neymar fit ist, dann denke ich, dass es funktionieren könnte, wirklich, denn er ist in bestimmten Teilen der USA immer noch ein großer Name. Das Problem ist, wenn er nicht fit ist und sich oft verletzt, dann wird es zu einer negativen, von den Medien getriebenen Realität. Ich kann die Argumente beider Seiten durchaus verstehen.
Ich würde davon ausgehen, dass es sich um einen gestaffelten Vertrag handelt, der auf der Leistung und der Fitness basiert, denn das sind kluge Leute. Ich habe einige Zeit in Miami verbracht, und bevor Messi kam, wusste man nicht wirklich, dass Miami eine Mannschaft hat. Seit seiner Ankunft sieht man überall rosa-schwarze Trikots. Wenn Neymar käme, würde das noch dazu kommen.
Ich kann verstehen, was sie vorhaben. Man muss das sorgfältig abwägen, denn aufgrund seiner Verletzungshistorie ist es eine schwierige Entscheidung. Aber er hat dieses besondere Talent, das einige amerikanische Fans wirklich begeistern kann. Er kann ganz besondere Dinge leisten. Ich würde wahrscheinlich zu 55 % dafür und zu 45 % dagegen sein.“
Messi hingegen dürfte Ende des Monats im ersten Spiel der neuen MLS-Saison von Inter Miami gegen Los Angeles FC zum Einsatz kommen.
