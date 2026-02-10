„Vom Prinzen zum Genie!“ – Lionel Messi und seine Söhne erhalten ein besonderes Geschenk von seinem ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Neymar.

Obwohl Neymar kürzlich seinen Vertrag bei Santos verlängert hat, gab es Spekulationen über einen Wechsel nach Nordamerika.

Zu einem möglichen Transfer sagte der ehemalige Premier-League-Torwart Brad Friedel kürzlich gegenüber GOAL: „Wenn Neymar fit ist, dann denke ich, dass es funktionieren könnte, wirklich, denn er ist in bestimmten Teilen der USA immer noch ein großer Name. Das Problem ist, wenn er nicht fit ist und sich oft verletzt, dann wird es zu einer negativen, von den Medien getriebenen Realität. Ich kann die Argumente beider Seiten durchaus verstehen.

Ich würde davon ausgehen, dass es sich um einen gestaffelten Vertrag handelt, der auf der Leistung und der Fitness basiert, denn das sind kluge Leute. Ich habe einige Zeit in Miami verbracht, und bevor Messi kam, wusste man nicht wirklich, dass Miami eine Mannschaft hat. Seit seiner Ankunft sieht man überall rosa-schwarze Trikots. Wenn Neymar käme, würde das noch dazu kommen.

Ich kann verstehen, was sie vorhaben. Man muss das sorgfältig abwägen, denn aufgrund seiner Verletzungshistorie ist es eine schwierige Entscheidung. Aber er hat dieses besondere Talent, das einige amerikanische Fans wirklich begeistern kann. Er kann ganz besondere Dinge leisten. Ich würde wahrscheinlich zu 55 % dafür und zu 45 % dagegen sein.“

Messi hingegen dürfte Ende des Monats im ersten Spiel der neuen MLS-Saison von Inter Miami gegen Los Angeles FC zum Einsatz kommen.