Vom König des Ostens zur Ikone der AC Mailand: Der Mythos Andriy Shevchenko

Sein Debüt gibt er in einer Mannschaft aus der Nachbarstadt, die von einer Frau trainiert wird. Es ist heute unglaublich, dass er mit zehn Jahren einen Dribbling-Test für die Aufnahme in einer Sportschule in Kiew nicht bestanden hat. Sein Talent war jedoch so ausgeprägt, dass es die Aufmerksamkeit eines Talentscouts von Dynamo, Aleksandr Spakov, auf sich zog, der ihn bei einem Schulturnier entdeckte.

Dennoch war sein Weg zum Fußball nicht einfach: Vater Nikolaj wollte nicht, dass der kleine Andriy Fußball spielte, weil er sich wünschte, dass sein Sohn in seine Fußstapfen treten und nach der Schule eine militärische Laufbahn einschlagen würde.

Ein weiteres Problem war die Entfernung zum Sportzentrum: Man musste die ganze Stadt durchqueren, um zum Trainingsplatz zu gelangen. Schließlich führte wenige Monate später, im April 1986, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zur Einstellung aller sportlichen Aktivitäten. Die Familie Shevchenko war gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und an die Küste zu ziehen.