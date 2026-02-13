Wie die Zeit vergeht! Gerade eben wurde beim FC Bayern noch sehnsüchtig auf Alphonso Davies' Comeback nach seinem im März 2025 erlittenen Kreuzbandriss samt monatelanger Reha hingefiebert. Mittlerweile hat der Linksverteidiger schon zehn Einsätze vorzuweisen. Am 9. Dezember, also vor über zwei Monaten, stand er nach einer Einwechslung gegen Sporting Lissabon erstmals wieder auf dem Platz. Es folgten weitere Joker-Auftritte, Anfang Januar fehlte er einige Tage krankheitsbedingt, zuletzt schaffte es Davies dreimal hintereinander in die Startelf.
Vincent Kompanys Hoffnungen erfüllen sich noch nicht: Ein Rückkehrer enttäuscht beim FC Bayern
Bei sämtlichen seiner Einsätze zählte der 25-Jährige zu den schwächsten Münchnern. Im Rückwärtsgang offenbarte er wiederholt Probleme im Stellungsspiel und im Zweikampfverhalten, besonders offensichtlich am Mittwoch beim 2:0 gegen RB Leipzig im Duell mit seinem direkten Gegenspieler Yan Diomande. Offensiv entfaltete Davies nicht die gewohnte Gefahr, tatsächlich verzeichnete er noch keinen einzigen Scorerpunkt.
Immerhin eine spektakuläre Aktion lieferte Davies seit seinem Comeback: Beim 2:2 gegen den Hamburger SV vor eineinhalb Wochen klärte er nach einem Vollsprint auf der Linie und bewahrte seine Mannschaft dadurch in der Schlussphase vor einem Rückstand.
Klar, nach einer derart langen Zwangspause braucht es eine gewisse Anlaufzeit. Zehn Einsätze sind aber auch eine gute Marke für eine erste Zwischenbilanz, und die fällt durchaus ernüchternd aus - die großen Hoffnungen von Trainer Vincent Kompany in seinen Rückkehrer haben sich bisher noch nicht erfüllt.
Vincent Kompany setzt große Hoffnungen in Alphonso Davies
"Am Anfang hat er wie jeder Spieler ein bisschen Zeit gebraucht, um neue Motivation zu finden", sagte Kompany im Dezember kurz vor Davies' Comeback. "Man muss immer den Gedanken haben, wie man aus einer Verletzung stärker zurückkommen kann. Das ist nicht einfach. Irgendwann muss man seine Motivation finden. Mein Gefühl ist, dass er besser zurückkommt aus dieser Verletzung."
Zu Weihnachten veröffentlichte Kompany dann einen Brief an die Fans des FC Bayern, in dem er einen interessanten Vergleich zog - und damit für die Rückrunde große Hoffnungen in Davies sowie die beiden anderen Rückkehrer Jamal Musiala und Hiroki Ito setzte. Das Trio solle die Rolle einnehmen, die in der Vorsaison die titelhungrigen Routiniers aus England Harry Kane (32) und Eric Dier (31) innehatten.
"Vor einem Jahr sagte ich, dass uns unter anderem die Gier von Harry Kane und Eric Dier nach ihren ersten Titeln pushen wird", schrieb Kompany. "2026 werden uns unsere Rückkehrer Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito ebenfalls Energie geben." Im Gegensatz zu Davies zeigten die anderen beiden durchaus schon gute Leistungen nach ihren Comebacks, Musiala verzeichnete in sechs Einsätzen beispielsweise drei Scorerpunkte.
Alphonso Davies: Heim-WM und neue Konkurrenz
Kompany hat Davies schon einmal aus einer schwierigen Phase manövriert. Nach monatelanger Stagnation verhalf ihm der damals neue Trainer in der Hinrunde der vergangenen Saison zurück zu alter Stärke. Der Lohn dafür war auch eine höchst lukrative Vertragsverlängerung vor ziemlich genau einem Jahr. Davies soll bis 2030 jährlich rund 15 Millionen Euro verdienen und kassierte zudem ein Handgeld von kolportierten 20 Millionen Euro.
Anschließend bestritt Davies noch sechs Pflichtspiele, ehe er sich bei einem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft schwer verletzte. Auf ein Comeback für sein Land dürfte er nun förmlich hinfiebern, steht doch im kommenden Sommer die Heim-WM in Kanada sowie den USA und Mexiko an.
Noch bleibt Davies genügend Zeit, um sich beim FC Bayern in Form zu bringen. Doch nun wächst auch die Konkurrenz. In der Hinrunde lieferten hauptsächlich Konrad Laimer und Josip Stanisic auf den defensiven Außenbahnen konstant ab. Just während Davies' Eingewöhnungszeit in den vergangenen Wochen fielen die beiden verletzt aus, mittlerweile sind sie aber zurück. Stanisic stand zuletzt rechts hinten in der Startelf, Laimer könnte am Samstag gegen Werder Bremen wieder beginnen - und Davies womöglich auf die Bank verdrängen.
