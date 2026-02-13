Vincent Kompanys Hoffnungen erfüllen sich noch nicht: Ein Rückkehrer enttäuscht beim FC Bayern

Bei sämtlichen seiner Einsätze zählte der 25-Jährige zu den schwächsten Münchnern. Im Rückwärtsgang offenbarte er wiederholt Probleme im Stellungsspiel und im Zweikampfverhalten, besonders offensichtlich am Mittwoch beim 2:0 gegen RB Leipzig im Duell mit seinem direkten Gegenspieler Yan Diomande. Offensiv entfaltete Davies nicht die gewohnte Gefahr, tatsächlich verzeichnete er noch keinen einzigen Scorerpunkt.

Immerhin eine spektakuläre Aktion lieferte Davies seit seinem Comeback: Beim 2:2 gegen den Hamburger SV vor eineinhalb Wochen klärte er nach einem Vollsprint auf der Linie und bewahrte seine Mannschaft dadurch in der Schlussphase vor einem Rückstand.

Klar, nach einer derart langen Zwangspause braucht es eine gewisse Anlaufzeit. Zehn Einsätze sind aber auch eine gute Marke für eine erste Zwischenbilanz, und die fällt durchaus ernüchternd aus - die großen Hoffnungen von Trainer Vincent Kompany in seinen Rückkehrer haben sich bisher noch nicht erfüllt.