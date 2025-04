Vincent Kompany vom FC Bayern München sah ihn 2022 als künftigen Weltfußballer! Ein Supertalent strauchelt beim BVB

Vincent Kompany traute Julien Duranville einst eine Weltkarriere zu. Was denkt der Bayern-Trainer vor dem Wiedersehen über das Supertalent vom BVB?

Die großen Karrieren von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo neigten sich im Herbst 2022 bereits ihrem Ende entgegen. Da wurde Vincent Kompany, damals Trainer beim FC Burnley, in einem ESPN-Interview gefragt, wer ihnen in den kommenden Jahren auf dem Weltfußballer-Thron nachfolgen könnte. Klar, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Gavi vom FC Barcelona, okay. Und dann nannte Kompany noch einen völlig überraschenden Namen: Julien Duranville.

Bei seinem Ex-Klub RSC Anderlecht hatte Kompany dem damals 16-Jährigen im Mai 2022 zum Profidebüt verholfen. Kompany zog es anschließend nach Burnley. Duranville sammelte in der darauffolgenden Hinrunde weitere Spielpraxis bei Anderlechts Profis, ehe er im Januar 2023 für 8,5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte.

Beim BVB tastete sich der Linksaußen eineinhalb Jahre lang heran, wurde dabei aber von wiederkehrenden Verletzungsproblemen zurückgeworfen. Nach einer überzeugenden Vorbereitung galt der mittlerweile 18-Jährige vor dieser Saison schließlich als großer Hoffnungsträger. Im September debütierte er unter Domenico Tedesco für die belgische Nationalmannschaft, beim BVB erfüllt er die großen Erwartungen aber noch nicht.