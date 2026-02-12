Vincent Kompany und Harry Kane könnten den Transfer voranbringen: FC Bayern München hat wohl Interesse an Nationalspieler von Manchester City

Auch zu Bayerns Toptorjäger Harry Kane soll Stones bei der englischen Nationalmannschaft beste Beziehungen unterhalten. Gemeinsam durchliefen sie sämtliche Junioren-Teams der Three Lions und standen in 61 Länderspielen zusammen auf dem Platz.

Neben den Bayern werden auch Atletico Madrid und die AC Milan als Interessenten an Stones genannt. Eine Rückkehr zum FC Everton, von wo aus Stones 2016 für knapp 56 Millionen Euro zu den Cityzens gewechselt war, sei indes aufgrund der Gehaltsvorstellungen unwahrscheinlich, heißt es.

Doch auch am angeblichen Interesse oder Kontakt zwischen den Bayern und Stones darf es große Zweifel geben. Einerseits ist da das gehobene Alter von Stones und dessen Verletzungsanfälligkeit in den vergangenen Jahren. Allein in den vergangenen beiden Spielzeiten verpasste er aufgrund diverser Muskel- und Fußverletzungen 55 Pflichtspiele für ManCity und England.

Diesbezüglich wäre Stones im Vergleich zum möglichen Verkaufskandidaten Min-jae Kim durchaus ein Downgrade. Der Südkoreaner wird zwar immer wieder mit einem Abgang aus München im Sommer in Verbindung gebracht, aktuell ist er aber erster Vertreter des etatmäßigen Stamm-Duos um Upamecano und Jonathan Tah. Zudem hat der FCB in Hiroki Ito und Josip Stanisic noch zwei polyvalente Defensivspieler, die sowohl außen als auch innen verteidigen können.