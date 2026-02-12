Trotz der bevorstehenden Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano soll sich der FC Bayern angeblich weiter mit möglichen Verstärkungen und Optionen für die Innenverteidigung im kommenden Sommer beschäftigen und steht nach Angaben des Portals CaughtOffside diesbezüglich sogar schon in Kontakt mit John Stones von Manchester City. "Bayern hat erste Schritte hinter den Kulissen eingeleitet wegen Stones", wird eine Quelle zitiert.
Vincent Kompany und Harry Kane könnten den Transfer voranbringen: FC Bayern München hat wohl Interesse an Nationalspieler von Manchester City
Wechsel zum FC Bayern? John Stones hat seinen Stammplatz bei Manchester City verloren
Der 31-Jährige hat seinen Stammplatz bei Pep Guardiola in der laufenden Saison verloren und fällt seit Anfang Dezember sogar mit einer Oberschenkelverletzung aus. Sein Vertrag im Sommer läuft aus, weshalb er nach aktuellem Stand der Dinge ablösefrei zu haben wäre. Eine Zukunft bei den Cityzens dürfte er auch aufgrund des Wintertransfers von Marc Guehi kaum haben. Bis dato kommt Stones auf nur 13 Pflichtspiele (813 Minuten) in der Saison.
Dem Bericht zufolge könnten die Beziehungen von Stones zu zwei aktuellen Schlüsselfiguren des FC Bayern zu Trumpfkarten im möglichen Werben des Rekordmeisters um Stones werden. Mit Trainer Vincent Kompany stand Stones in dessen Zeit bei Manchester City sogar noch 22-mal gemeinsam auf dem Platz, ehe Kompany 2019 zum RSC Anderlecht ging.
- AFP
John Stones hat auch einen engen Draht zu Bayern-Torjäger Harry Kane
Auch zu Bayerns Toptorjäger Harry Kane soll Stones bei der englischen Nationalmannschaft beste Beziehungen unterhalten. Gemeinsam durchliefen sie sämtliche Junioren-Teams der Three Lions und standen in 61 Länderspielen zusammen auf dem Platz.
Neben den Bayern werden auch Atletico Madrid und die AC Milan als Interessenten an Stones genannt. Eine Rückkehr zum FC Everton, von wo aus Stones 2016 für knapp 56 Millionen Euro zu den Cityzens gewechselt war, sei indes aufgrund der Gehaltsvorstellungen unwahrscheinlich, heißt es.
Doch auch am angeblichen Interesse oder Kontakt zwischen den Bayern und Stones darf es große Zweifel geben. Einerseits ist da das gehobene Alter von Stones und dessen Verletzungsanfälligkeit in den vergangenen Jahren. Allein in den vergangenen beiden Spielzeiten verpasste er aufgrund diverser Muskel- und Fußverletzungen 55 Pflichtspiele für ManCity und England.
Diesbezüglich wäre Stones im Vergleich zum möglichen Verkaufskandidaten Min-jae Kim durchaus ein Downgrade. Der Südkoreaner wird zwar immer wieder mit einem Abgang aus München im Sommer in Verbindung gebracht, aktuell ist er aber erster Vertreter des etatmäßigen Stamm-Duos um Upamecano und Jonathan Tah. Zudem hat der FCB in Hiroki Ito und Josip Stanisic noch zwei polyvalente Defensivspieler, die sowohl außen als auch innen verteidigen können.
Braucht der FC Bayern noch einen weiteren Innenverteidiger?
Das merkte auch Sportvorstand Max Eberl unlängst an, als er auf eine mögliche Verpflichtung von Innenverteidiger Luka Vuskovic (Tottenham, aktuell an den HSV verliehen) angesprochen wurde. In der Folge hatte Eberl sogar klargestellt, dass der FCB nach der bevorstehenden Upamecano-Verlängerung keine Transfers für die Defensive mehr plane.
Wenn der "interne Transfer" von Upamecano getätigt sei, "haben wir eine Innenverteidigung, die relativ hohe Qualität hat", sagte Eberl am vergangenen Samstag und ergänzte mit Blick auf Vuskovic, der beim HSV in seiner ersten Bundesligasaison über alle Maßen überzeugt: "Er ist 18 Jahre, spielt eine herausragende Saison beim HSV und gehört Tottenham. Aber der FC Bayern hat eben auch sehr, sehr gute Innenverteidiger mit Jona (Jonathan Tah, Anm. d. Red.), Upa, Min-Jae (Kim, Anm. d. Red.), mit Ito, mit Stani (Josip Stanisic, , Anm. d. Red.), der auch dort spielen kann."
Generell könne der Rekordmeister "nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsse unbedingt zum FC Bayern", holen. Denn dann würde ihm der mächtige Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aufs Dach steigen: "Dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.'"
- Getty Images Sport
John Stones' Leistungsdaten für Manchester City in dieser Saison
- Einsätze: 13
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 0