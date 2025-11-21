Bayern Münchens Starspieler Luis Diaz (28) ist von der UEFA für seinen Platzverweis im Champions-League-Spiel gegen PSG (2:1) für drei Spiele gesperrt worden. Eine Strafe, die im krassen Gegensatz zu den Einschätzungen der FCB-Verantwortlichen steht.
Vincent Kompany wird "wirklich enttäuscht" sein! UEFA greift durch und sperrt Bayern-Angreifer Luis Diaz lange
Toni Kroos verteidigt Luis Diaz
Diaz hatte im Duell mit Paris Saint-Germain kurz vor der Halbzeitpause wegen eines rüden Foulspiels gegen Achraf Hakimi die Rote Karte von Schiedsrichter Maurizio Mariani gesehen. Der Unparteiische wandelte dabei nach Eingreifen des Video-Schiedsrichters eine Verwarnung noch in glatt Rot um.
Über die Entscheidung wurde im Nachgang heftig diskutiert. Unter anderem erklärte 2014er-Weltmeister Toni Kroos, Diaz' Foulspiel sei "nicht bösartig" gewesen. Stattdessen werde von Hakimi dabei erlittene Verletzung - wegen einer schweren Knöchelverstauchung fehlt er PSG mehrere Wochen lang - zu sehr in die Bewertung mit reingenommen." Kroos weiter: "Steht Hakimi danach auf, wird sich das nie wieder angeschaut."
- Getty Images
Diaz-Sperre: Kompany und Freund erwarteten jeweils ein Spiel
Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund sahen es offenbar ähnlich wie Kroos. Sie pochten noch am Freitagvormittag darauf, dass Diaz mit der Mindestsperre von einer Partie in der Königsklasse davonkommt. Der belgische Coach erklärte dazu auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg: "Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist."
Freund lehnte sich ebenfalls recht weit aus dem Fenster, als er sagte: "Meine Information ist auch: ein Spiel. Aber das wird noch kommuniziert.
Umso überraschender also die harte Strafe durch die UEFA. Gemäß Bild prüfen die Münchener die Möglichkeit eines Einspruchs. Zu diesem Zweck sei die offizielle Begründung des Urteils bereits angefordert worden.
Die Bayern treffen in der Champions League in der kommenden Woche im absoluten Spitzenspiel auf Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal. Diaz' Fehlen in jener Begegnung war bereits klar. Sollten es tatsächlich drei Spiele Sperre werden, müsste Kompany auch anschließend in den Duellen mit Sporting CP (9. Dezember) und Union Saint-Gilloise (21. Januar) auf den Linksaußen verzichten.
Champions League: Die restlichen Ligaspiele des FC Bayern:
- 26. November: FC Arsenal (A)
- 9. Dezember: Sporting CP (H)
- 21. Januar: Union Saint-Gilloise (H)
- 28. Januar: PSV (A)