Vincent Kompany wird "wirklich enttäuscht" sein! UEFA greift durch und sperrt Bayern-Angreifer Luis Diaz lange

Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund sahen es offenbar ähnlich wie Kroos. Sie pochten noch am Freitagvormittag darauf, dass Diaz mit der Mindestsperre von einer Partie in der Königsklasse davonkommt. Der belgische Coach erklärte dazu auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg: "Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist."

Freund lehnte sich ebenfalls recht weit aus dem Fenster, als er sagte: "Meine Information ist auch: ein Spiel. Aber das wird noch kommuniziert.

Umso überraschender also die harte Strafe durch die UEFA. Gemäß Bild prüfen die Münchener die Möglichkeit eines Einspruchs. Zu diesem Zweck sei die offizielle Begründung des Urteils bereits angefordert worden.

Die Bayern treffen in der Champions League in der kommenden Woche im absoluten Spitzenspiel auf Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal. Diaz' Fehlen in jener Begegnung war bereits klar. Sollten es tatsächlich drei Spiele Sperre werden, müsste Kompany auch anschließend in den Duellen mit Sporting CP (9. Dezember) und Union Saint-Gilloise (21. Januar) auf den Linksaußen verzichten.