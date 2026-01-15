Vincent Kompany sieht sich bestätigt: Beim FC Bayern zeigt sich trotz des Bundesliga-Rekords eine große Gefahr

Gelegen kam Kompany bisher selbstredend, dass sich einerseits Karl rasant zu einem vollwertigen Kadermitglied entwickelte und dass andererseits zwar immer ein paar, aber nie ganz viele Spieler gleichzeitig ausfielen. Sofern sich irgendwann doch noch ein größeres Lazarett bildet, könnte sich die allgemeine Meinung über die Kadergröße schnell wieder drehen.

Diese Sorge schwingt in der Konstellation dieser Saison stets mit. Aktuell ist es bis zu einem gröberen Problem tatsächlich nicht mehr allzu weit: Nach den sechs Ausfällen saßen in Köln nur vier gestandene Feldspieler auf der Bank. Entsprechend groß war die Sorge, als Harry Kane, Hiroki Ito und Konrad Laimer auf dem Platz jeweils behandelt werden mussten. Kane und Ito konnten weiterspielen, Laimer humpelte nach einem Schlag auf die Wade in der Nachspielzeit vom Feld und soll am Donnerstag "sofort in den Scanner", wie Kompany es formulierte.

Nach den Eindrücken vom Sieg gegen Köln darf sich vor dem Topspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag jeder fitte Kaderspieler berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen. Und wer gegen Leipzig nicht dran kommt, wird jedenfalls bald danach wieder gefragt sein. Die Münchner befinden sich schließlich inmitten einer Serie von sieben Spielen innerhalb von 21 Tagen.