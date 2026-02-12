VIER Trainer in einer Saison?! Die Entlassung von Sean Dyche ist die jüngste Wendung im Niedergang von Nottingham Forest – doch der ehemalige Arsenal-Chef Edu trägt die größte Schuld an dem unverzeihlichen Abstiegskampf

Nun, da der drohende Abstieg immer näher rückt, ist Forest bereit, Geschichte zu schreiben und den vierten Trainer in dieser absolut katastrophalen Saison zu ernennen. Die Fans sind weder überrascht noch schockiert über Dyches Rücktritt, und selbst der Mann selbst schien zu wissen, dass seine Zeit abgelaufen war.

„Der Eigentümer [Evangelos Marinakis] war mir gegenüber ohne jeden Zweifel fair. Fair in dieser Situation“, sagte der 54-Jährige in seiner letzten Pressekonferenz nach dem Spiel. „Wenn der Eigentümer eine Veränderung vornehmen will, dann ist das seine Entscheidung, und so ist der Fußball heute nun einmal, das ist einfach die Realität.

Was ich sagen will, ist: Eigentümer sind Eigentümer. Sie bereiten dich nicht darauf vor, es kommt einfach, wenn es so kommen muss. Ich bin Realist. Ich verstehe, dass sich die Stimmung hier seit den letzten Spielen deutlich verändert hat. Ich bin frustriert, denn es ist keine schlechte Serie. Aber so ist der moderne Fußball nun einmal. Die Anforderungen sind hoch. Das hat sich in den letzten zwei Jahren enorm verändert. Die Anforderungen werden immer höher und höher und höher.“

Für Dyche muss es jedoch persönlich schmerzlich gewesen sein, so schnell einen solchen Tiefpunkt erreicht zu haben. Er hatte bei Forest noch eine Rechnung offen, da er Ende der 1980er Jahre unter dem legendären Brian Clough in der Akademie gespielt hatte, und er hatte mit Ian Woan und Steve Stone, zwei Kulthelden, die zusammen über 400 Einsätze für den Verein absolviert hatten, das ideale Assistententeam, um an der Spitze erfolgreich zu sein.

„Dieser Verein liegt mir am Herzen. Das habe ich deutlich gemacht. Ich arbeite sehr hart“, fügte Dyche nach dem Spiel gegen die Wolves hinzu. Das bedeutet jedoch nicht, dass er der richtige Mann für diesen Job war. Forest musste eine weitere Veränderung vornehmen, um die ultimative Demütigung zu vermeiden. Dyche ist jedoch keineswegs der Einzige, der für die missliche Lage von Forest verantwortlich ist.