Edu to blame for Forest mess.jpgGetty/GOAL
James Westwood

VIER Trainer in einer Saison?! Die Entlassung von Sean Dyche ist die jüngste Wendung im Niedergang von Nottingham Forest – doch der ehemalige Arsenal-Chef Edu trägt die größte Schuld an dem unverzeihlichen Abstiegskampf

Das war's also! Die Ära von Sean Dyche bei Nottingham Forest ist offiziell vorbei – nach nur 114 Tagen und mageren 18 Premier-League-Spielen, wobei das 0:0-Unentschieden zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht Wolverhampton Wanderers den Ausschlag gab. Dyche verlässt den City Ground mit einem Team, das auf Platz 17 der Tabelle steht, nur drei Punkte über der Abstiegszone, wobei noch 12 Spiele der Saison 2025/26 zu absolvieren sind.

Nun, da der drohende Abstieg immer näher rückt, ist Forest bereit, Geschichte zu schreiben und den vierten Trainer in dieser absolut katastrophalen Saison zu ernennen. Die Fans sind weder überrascht noch schockiert über Dyches Rücktritt, und selbst der Mann selbst schien zu wissen, dass seine Zeit abgelaufen war.

„Der Eigentümer [Evangelos Marinakis] war mir gegenüber ohne jeden Zweifel fair. Fair in dieser Situation“, sagte der 54-Jährige in seiner letzten Pressekonferenz nach dem Spiel. „Wenn der Eigentümer eine Veränderung vornehmen will, dann ist das seine Entscheidung, und so ist der Fußball heute nun einmal, das ist einfach die Realität.

Was ich sagen will, ist: Eigentümer sind Eigentümer. Sie bereiten dich nicht darauf vor, es kommt einfach, wenn es so kommen muss. Ich bin Realist. Ich verstehe, dass sich die Stimmung hier seit den letzten Spielen deutlich verändert hat. Ich bin frustriert, denn es ist keine schlechte Serie. Aber so ist der moderne Fußball nun einmal. Die Anforderungen sind hoch. Das hat sich in den letzten zwei Jahren enorm verändert. Die Anforderungen werden immer höher und höher und höher.“

Für Dyche muss es jedoch persönlich schmerzlich gewesen sein, so schnell einen solchen Tiefpunkt erreicht zu haben. Er hatte bei Forest noch eine Rechnung offen, da er Ende der 1980er Jahre unter dem legendären Brian Clough in der Akademie gespielt hatte, und er hatte mit Ian Woan und Steve Stone, zwei Kulthelden, die zusammen über 400 Einsätze für den Verein absolviert hatten, das ideale Assistententeam, um an der Spitze erfolgreich zu sein.

„Dieser Verein liegt mir am Herzen. Das habe ich deutlich gemacht. Ich arbeite sehr hart“, fügte Dyche nach dem Spiel gegen die Wolves hinzu. Das bedeutet jedoch nicht, dass er der richtige Mann für diesen Job war. Forest musste eine weitere Veränderung vornehmen, um die ultimative Demütigung zu vermeiden. Dyche ist jedoch keineswegs der Einzige, der für die missliche Lage von Forest verantwortlich ist.

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Dyches Sturz

    Dyche erzielte tatsächlich die beste Siegquote aller Forest-Manager unter Marinakis (47,1 %) und lag damit vor Steve Cooper und Martin O'Neill. Er verbuchte 10 Siege in 25 Spielen in allen Wettbewerben sowie 10 Niederlagen und fünf Unentschieden und führte Forest in die Playoffs der Europa League.

    Er übernahm eine Mannschaft, die mit nur einem Sieg aus den ersten acht Spielen auf Platz 18 der Premier League lag. Das Selbstvertrauen der Mannschaft war nach Ange Postecoglous 39-tägiger Amtszeit im Traineramt stark gesunken, doch Dyche konnte es schnell wieder aufbauen und holte in seinen ersten acht Spielen vier Siege.

    Forest startete auch stark in das neue Jahr in der Liga und besiegte den ebenfalls schwächelnden West Ham mit 2:1 im London Stadium, bevor es gegen Tabellenführer Arsenal ein 0:0-Unentschieden gab. Dazwischen lag jedoch eine schockierende Niederlage in der dritten Runde des FA Cups gegen den Zweitligisten Wrexham, wodurch Dyche zum ersten Mal unter enormen Druck geriet.

    Es kam zu einer Kluft zwischen Trainer und Fans, und der anschließende Auswärtssieg in Brentford und der Fortschritt in der Europa League konnten die Risse nur übertünchen. Dyche startete im Februar mit einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Crystal Palace im City Ground und einer bitteren 1:3-Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel in Leeds, wodurch das Spiel gegen die Wolves am Mittwochabend zu einem absoluten Muss wurde.

    Forest scheiterte letztendlich erneut, nachdem es das Tor der Wolves mit 35 Schüssen bombardiert hatte. Die Kameras schwenkten während des gesamten Spiels auf einen sichtlich verärgerten Marinakis, und als nach dem Schlusspfiff Buhrufe auf Dyche niederprasselten, war klar, was als Nächstes kommen würde.

  • FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-PORTOAFP

    Die Schuld auf die Spieler abwälzen

    Laut The Telegraph berief Marinakis nach dem Patt eine Krisensitzung ein und entschied trotz des Widerstands einiger Vorstandsmitglieder, dass die Entlassung von Dyche notwendig sei, um die Saison zu retten. Der griechische Eigentümer hatte bereits seit einiger Zeit Zweifel.

    Einige Spieler sollen sich an Marinakis gewandt haben, um ihre Unzufriedenheit mit Dyches Taktik und Führungsstil zum Ausdruck zu bringen. Der Vorstand war angeblich auch frustriert über die nüchternen Kommentare des Engländers nach den Spielen, da er regelmäßig versuchte, jegliche Schuld von sich selbst auf die Spieler abzuwälzen.

    Tatsächlich schimpfte Dyche nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Wrexham über die Ersatzspieler im Kader: „Sie haben sich verraten und werden nicht wieder an meine Tür klopfen und fragen: ‚Warum spiele ich nicht?‘ Das ist sicher, zumindest die Mannschaft aus der ersten Halbzeit. Ich hätte sie alle [zur Halbzeit] auswechseln können. Man muss sich selbst den Spiegel vorhalten, denn das ist für den Verein inakzeptabel.“

    Nach einer 0:3-Niederlage gegen seinen ehemaligen Verein Everton im Hill Dickinson Stadium im Dezember sagte Dyche: „Ich glaube nicht, dass wir richtig gestartet sind, das gesamte Gefühl in der Mannschaft. Wir waren weit davon entfernt.

    Wir versuchen, den Spielern die Mentalität zu vermitteln, dass alles, was sie und der Verein wollten, vor ihnen liegt. Das wird nicht verschwinden, also müssen sie jederzeit bereit sein, jeden Tag im Training und an jedem Spieltag. Wenn man dann an Orte wie diesen kommt, ist man bereit, loszulegen und das Spiel zu beeinflussen. Ich glaube nicht, dass wir das heute von Anfang an gespürt haben.“

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Das Gesamtbild wurde von Anfang an übersehen.

    Dyche wurde zunächst als das ideale Heilmittel für Postecoglous Chaos angesehen; ein pragmatischer Trainer, der direkten Fußball bevorzugt. Als sich die Ergebnisse jedoch verschlechterten, begannen die Spieler sich zu fragen, ob der ehemalige Burnley-Chef überhaupt einen Plan B hatte, wie die Daily Mail berichtete.

    Die körperliche Verbesserung stand in den Trainingseinheiten über der Ballarbeit, und Dyche verlangte viel Laufarbeit, was einige Stars verärgerte und andere vor den Spieltagen erschöpft zurückließ. All das führte zu einem Fußballstil, der als trostlos bezeichnet werden kann.

    Dyche setzte auf eine starre 4-2-3-1-Formation mit geringem Ballbesitz, die in der Verteidigung zu einem 4-5-1 wurde, und bevorzugte lange Bälle auf einen Zielspieler, in der Regel den im Sommer verpflichteten Igor Jesus, um auf möglichst effiziente Weise Raumgewinn zu erzielen. Das war und ist seine Art.

    Es war vorhersehbar, dass der Talisman der Mannschaft, Morgan Gibbs-White, in diesem System erstickt werden würde und dass Elliot Andersons Passspiel in einer weitaus tieferen Rolle als gewöhnlich verschwendet werden würde. Dyche schoss sich auch selbst ins Aus, indem er den zentralen Mittelfeldspieler Nicolas Dominguez auf dem linken Flügel einsetzte und James McAtee und Taiwo Awoniyi fast völlig übersah.

    Forest hat bei der Ernennung von Dyche offensichtlich nur kurzfristig gedacht. Er war nie der richtige Mann, um das Maximum aus einem Kader herauszuholen, der so viel Talent zu bieten hat.

  • Nuno-EduGetty/GOAL

    Dyche überstimmt wie Nuno

    Es ist nicht Dyche's Schuld, dass sie sich geirrt haben. Forest steckt wegen schlechter Entscheidungen hinter den Kulissen in dieser misslichen Lage, vor allem aufgrund der Entscheidungen ihres globalen Fußballchefs Edu Gaspar.

    Der ehemalige Sportdirektor von Arsenal geriet im vergangenen Sommer bekanntlich mit Nuno Espirito Santo aneinander, was letztendlich dazu führte, dass der Portugiese nach nur drei Spielen in der Saison entlassen wurde. Edu war für die 13 Neuverpflichtungen verantwortlich, die Forest in dieser Transferperiode tätigte – die meisten davon kamen später als von Nuno gewünscht und wichen von seiner Wunschliste ab –, die den Verein fast 200 Millionen Pfund (273 Millionen Dollar) kosteten, und keine davon hat die Erwartungen erfüllt.

    Der brasilianische Stürmer Jesus hat sich zwar gut geschlagen, aber nur zwei seiner elf Tore erzielte er in der Premier League, während Spieler wie Dan Ndoye, Omari Hutchinson und Arnaud Kalimuendo praktisch keine Wirkung gezeigt haben. Laut der Mail hat Edu auch im Januar-Transferfenster Dyche überstimmt.

    Dyche wollte bewährte Premier-League-Spieler wie Dwight McNeil, mit dem er sowohl bei Everton als auch bei Burnley zusammengearbeitet hatte, Newcastle-Torwart Nick Pope und Brighton-Innenverteidiger Lewis Dunk, da er aus seinen früheren Erfahrungen in Abstiegskämpfen wusste, wie wichtig Stärke und Durchsetzungskraft sind. Edu entschied sich stattdessen für den 22-jährigen deutschen Linksverteidiger Luca Netz, den zweiten Torhüter von Manchester City, Stefan Ortega, und den italienischen Stürmer Lorenzo Lucca, der von Napoli ausgeliehen wurde, wo er in der ersten Saisonhälfte nur ein Tor in der Serie A erzielt hatte.

    Es bleibt abzuwarten, ob Lucca den langzeitverletzten Chris Wood, der unter Dyche kein einziges Mal zum Einsatz kam und schmerzlich vermisst wird, angemessen ersetzen kann. Es gibt Argumente dafür, dass Forest mit Jesus und Awoniyi bereits ausreichend besetzt war und dass McNeil eine weitaus nützlichere Verstärkung gewesen wäre.

  • Edu-ForestGetty

    „Edu hält sein Versprechen nicht ein“

    Marinakis wird von Außenstehenden oft als problematische Persönlichkeit dargestellt, und die Entlassung seines dritten Trainers innerhalb von sieben Monaten wird ihm nicht dabei helfen, diese öffentliche Wahrnehmung zu ändern. Es sind jedoch sein Ehrgeiz, sein Tatendrang und seine finanzielle Macht, die Forest nach so vielen Jahren in der Versenkung wieder auf Kurs in Richtung der Spitze des englischen Fußballs gebracht haben.

    Nuno war ebenfalls maßgeblich an diesem Aufstieg beteiligt, weshalb Marinakis ihm im Juni letzten Jahres einen neuen Vertrag gab, aber dann machte er seine Position unhaltbar, indem er öffentlich mit seinen Spielsachen warf. Obwohl man sagen kann, dass die Wahl von Postecoglou als Nachfolger von Nuno ein Fehltritt war, war Marinakis' Argumentation stichhaltig: Der unterhaltsame Spielstil des sympathischen Ex-Trainers von Tottenham passte besser zu einem Verein, der das Monopol der „Big Six“ in der Premier League brechen wollte.

    Auch Dyche war eine sinnvolle Wahl, um sofortige Stabilität zu gewährleisten. Beides waren Fehleinschätzungen, aber keine völligen Fehlentscheidungen. Das Gleiche gilt jedoch nicht für die Ernennung von Edu.

    „Die Personalpolitik war katastrophal, und dafür ist Edu verantwortlich – er war auch derjenige, der sich mit Nuno überworfen und all dies ins Rollen gebracht hat”, sagt Chris Burton, leitender Autor bei GOAL und eingefleischter Fan von Nottingham Forest. „Edu hätte niemals so viel Einfluss erhalten dürfen. Er bestimmt, wer verpflichtet wird, und nicht der Trainer, was immer zu einer Katastrophe führt. Marinakis kann nicht alles selbst machen und muss anderen vertrauen können. Edu rechtfertigt dieses Vertrauen nicht.“

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pereira soll das Schiff stabilisieren?

    Burton fügte hinzu, dass Forest gute Chancen habe, die Saison erfolgreich zu beenden: „Wir können den Klassenerhalt schaffen, und deshalb hat der Vorstand jetzt gehandelt. Wir brauchen jemanden, der die Spieler wieder motiviert – einen weiteren Typen wie Cooper mit mehr taktischem Geschick.“ Auch drei Jahre nach seinem Weggang hat Cooper noch immer einen besonderen Platz im Herzen der Forest-Fans, da er ihr 23-jähriges Exil aus der Premier League beendete und ein unerschütterliches Gefühl der Einheit in der Umkleidekabine schuf. Viele sind der Meinung, dass er mehr Zeit verdient hätte.

    Der Mann, der als Favorit für die Nachfolge von Dyche gehandelt wird, Vitor Pereira, hatte bei den Wolves einen ähnlichen Effekt. Der portugiesische Taktiker übernahm im Dezember 2024 eine Mannschaft, die mit fünf Punkten Rückstand auf den rettenden 19. Platz vor dem Abstieg stand, und führte sie auf den 16. Platz, wobei er große Siege gegen Aston Villa, Tottenham und Manchester United einfuhr.

    Pereira genießt trotz seines bitteren Endes bei Molineux nach wie vor hohes Ansehen, obwohl die Verantwortlichen Anfang November die Reißleine gezogen hatten. Die Wolves erlebten einen steilen Abstieg, aber erst, nachdem die Transferwünsche des Trainers ignoriert worden waren und das charismatische Trio Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri und Nelson Semedo den Verein verlassen hatte.

    BBC Sport berichtet, dass Forest bereits Gespräche mit Pereira aufgenommen hat, der zuvor mit Marinakis bei Olympiacos zusammengearbeitet und dort das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg gewonnen hat. Es gibt keinen Grund, warum er das Team nicht genauso motivieren könnte wie Cooper damals; es ist sicherlich keine so schwierige Aufgabe wie bei den Wolves.

    Forest hat mehr als genug Qualität, um den Klassenerhalt zu sichern und in der Europa League weit zu kommen, wo Fenerbahce als nächster Gegner in den Playoffs wartet. Ein Abstieg ist undenkbar. Wenn Pereira oder wer auch immer die Rolle als Nächstes übernimmt, das Schiff aus der Gefahrenzone steuern kann, beginnt die eigentliche Arbeit im Sommer, und die Entlassung von Edu sollte der erste Schritt sein.

