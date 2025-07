Der Superstar der MLS beweist erneut, dass er immer noch spielentscheidend sein kann. Er glänzt gegen ein Team aus New York.

Lionel Messi hat sich nach seiner gerissenen Torserie in der Major League Soccer mit dem nächsten Doppelpack zurückgemeldet. Beim 5:1 (3:1) von Inter Miami bei den New York Red Bulls erzielte der argentinische Weltmeister am Samstag zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Drei Tage nach der 0:3-Niederlage beim FC Cincinnati war Messi in New Jersey damit der überragende Mann auf dem Platz.