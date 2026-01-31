Trainer Mikel Arteta hat sich in lobenden Worten über einen minderjährigen Spieler des FC Arsenal geäußert und ist dabei sogar nicht einem hochtrabenden Vergleich aus dem Weg gegangen.
"Vielleicht nicht einmal das": Mikel Arteta vergleicht 16-jähriges Juwel des FC Arsenal mit Lionel Messi
Der Spanier sprach vor dem Auswärtsspiel von Arsenal am Samstag in Leeds (4:0) über den erst 16-jährigen Max Dowman. "Er ist zweifellos einer der Besten. Was er im Alter von 15 Jahren bei uns geleistet hat, habe ich persönlich noch nie gesehen. Nur bei einem Spieler, der früher in Barcelona gespielt hat, aber vielleicht nicht einmal das", sagte er und spielte damit zweifelsfrei auf Lionel Messi an.
Arteta, der als Spieler zu der Zeit bei Barca war, als Messi zu den Katalanen stieß, führte hinsichtlich Dowman aus: "Er hat auch ein gewisses Charisma und eine Persönlichkeit, die sich nicht von der Situation, dem Stadion oder dem Gegner überwältigen lassen. Das ist eine enorme Qualität. Er hat eine großartige Familie. Die vertraut darauf, was wir mit ihm vorhaben und jetzt liegt es an ihm und uns, eine großartige Karriere aufzubauen."
- Getty Images Sport
Dowman unterzeichnet Vorvertrag bei Arsenal
Dieser Tage hatte Dowman einen vorab vereinbarten ersten Profivertrag unterzeichnet, der in Kraft tritt, wenn er im Dezember 17 Jahre alt wird. Im August gab er sein Debüt für Arsenal beim 5:0-Sieg in der Premier League gegen Leeds im Emirates Stadium. Mit 15 Jahren und 235 Tagen wurde er zum zweitjüngsten Debütanten, als er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.
Sein Teamkollege Ethan Nwaneri übertraf ihn 2022 um 54 Tage. In diesem Spiel gegen Leeds holte der englische U21-Nationalspieler mit einer beeindruckenden Leistung einen Elfmeter für die Gunners heraus.
Arteta bezeichnete seine Leistung anschließend als "besonders" und fügte hinzu: "Es ist großartig, dass wir durch seine Einwechslung die Energie im Stadion verändern konnten. Er hat Eindruck hinterlassen. Bei seinem Debüt im Emirates hat er einen Elfmeter herausgeholt - das ist unglaublich."
Dowman wurde der jüngste Spieler in dieser CL-Saison
Dowman wurde auch der jüngste Spieler, der in dieser Saison in einem Champions-League-Spiel zum Einsatz kam. Nachdem er im November in der Königsklasse beim 3:0-Sieg gegen Slavia Prag gespielt hatte, kam Arteta nicht umhin, ihn erneut zu loben.
"Sobald er den Ball bekommt, geht er auf seine Gegner zu. Er beginnt zu dribbeln und wird gefoult. Das ist Persönlichkeit, das ist Mut“, sagte der Trainer. "Das kann man nicht lehren - entweder man hat es oder man hat es nicht."
- AFP
Dowman aktuell verletzt
Dowman verpasste aufgrund einer Sprunggelenksverletzung das Spiel in Leeds. Zu seinem neuen Vertrag sagte er kürzlich: "Das bedeutet mir und meiner Familie alles. Wir alle unterstützen Arsenal und ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Ich bin mein ganzes Leben lang bei diesem Verein. Es ist großartig, Vorbilder in meiner Nähe zu haben, die das Gleiche erlebt haben wie ich. Ich freue mich jetzt sehr darauf, weiter hart an meiner Entwicklung zu arbeiten."
Max Dowman: Leistungsdaten für Arsenal
- FC Arsenal U18: 25 Spiele, 20 Tore, 10 Vorlagen
- FC Arsenal U19: 6 Spiele, 5 Tore
- FC Arsenal U21: 3 Tore, 2 Vorlagen
FC Arsenal: 5 Spiele, 1 Vorlage