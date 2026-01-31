"Vielleicht nicht einmal das": Mikel Arteta vergleicht 16-jähriges Juwel des FC Arsenal mit Lionel Messi

Der Spanier sprach vor dem Auswärtsspiel von Arsenal am Samstag in Leeds (4:0) über den erst 16-jährigen Max Dowman. "Er ist zweifellos einer der Besten. Was er im Alter von 15 Jahren bei uns geleistet hat, habe ich persönlich noch nie gesehen. Nur bei einem Spieler, der früher in Barcelona gespielt hat, aber vielleicht nicht einmal das", sagte er und spielte damit zweifelsfrei auf Lionel Messi an.

Arteta, der als Spieler zu der Zeit bei Barca war, als Messi zu den Katalanen stieß, führte hinsichtlich Dowman aus: "Er hat auch ein gewisses Charisma und eine Persönlichkeit, die sich nicht von der Situation, dem Stadion oder dem Gegner überwältigen lassen. Das ist eine enorme Qualität. Er hat eine großartige Familie. Die vertraut darauf, was wir mit ihm vorhaben und jetzt liegt es an ihm und uns, eine großartige Karriere aufzubauen."