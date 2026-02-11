"Vielleicht mal ein bisschen stiller sein": BVB-Boss Lars Ricken feuert gegen Kritiker zurück

Trotz der guten Hinrunde und eines makellosen Rückrundenstarts (vier Spiele, vier Siege) ist auch Ricken überzeugt, dass beim BVB noch mehr geht. Bei den Dortmundern gebe es eine gewisse Unzufriedenheit, "weil wir schon das Gefühl haben, wir könnten auch vier, fünf Punkte mehr haben", erklärte der Sportchef. Nach 14 Bundesligaspielen ohne Niederlage liegt die Borussia aktuell auf Platz zwei (48 Punkte) und befindet sich zumindest in einer guten Ausgangslage, um dem deutschen Rekordmeister Bayern München noch gefährlich werden zu können.