"Vielleicht irgendwann möglich, den nächsten Schritt zu gehen": Deutscher Nationalspieler spricht über Abschied vom VfB Stuttgart

"Ich fühle mich sehr wohl. Die zweieinhalb Jahre, die ich jetzt hier bin, hätten nicht schöner sein können", betonte Mittelstädt weiter. Daher muss man sich beim VfB für die nahe Zukunft auch noch keine Sorgen über einen Abgang des 28-Jährigen machen. "Für den Winter ist eine Veränderung ausgeschlossen", stellte Mittelstädt klar.

Noch bis 2028 steht er in Stuttgart unter Vertrag. Für die zweite Saisonhälfte dürfte ein persönlicher Fokus darauf liegen, sich im Vorfeld der WM im nächsten Sommer für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft zu empfehlen.

Für die beiden zurückliegenden Länderspielperioden im Oktober und November war Mittelstädt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert worden. 15 Länderspiele hat Mittelstädt bisher absolviert, nach seiner starken Entwicklung beim VfB hatte er im Frühjahr 2024 debütiert und war anschließend auch bei der Heim-EM Teil des deutschen Kaders.

Für den VfB kam Mittelstädt diese Saison bisher auf 23 Einsätze. Dabei gelangen ihm drei Tore und fünf Assists.