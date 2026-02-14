"Vielleicht haben wir zu viele komplizierte Sachen ausprobiert": Wie eine Trennung eine herausragende Stärke des BVB befeuerte

Den Part mit der auffälligen Haarpracht hakte Ryerson mit pink gefärbter Kopfbedeckung im Sommer 2024 ab. Oder im November 2025, als er rund um das eingetütete WM-Ticket mit der norwegischen Nationalmannschaft plötzlich mit Haaren im Leoparden-Look daher kam. Den Part mit den Flanken konnte Ryerson auch schon immer ziemlich gut – doch diese Saison setzt er hier derart einen drauf, dass es regelrecht nach Beckham-Parallelen schreit.

Beim überzeugenden 4:0-Sieg des BVB am Freitagabend gegen ein zuletzt formstarkes Mainz 05, das vor dem 22. Bundesliga-Spieltag in der Rückrundentabelle hinter Dortmund auf Platz zwei lag, nahmen Ryersons Flankenkünste sogar historische Ausmaße an. Beim Führungstor streichelte er einen Freistoß auf den Kopf von Serhou Guirassy. Wenig später machte er den perfekten Spot dafür aus, wo er seine Flanke an den langen Pfosten am besten hinsetzt, damit Maximilian Beier sie zum zweiten Dortmunder Treffer verwerten kann – es gelang mit Bravour. Und kurz vor dem Seitenwechsel musste Guirassy Ryersons messerscharfe Ecke nur noch zum zwischenzeitlichen 3:0 einnicken.

"Ich muss den Ball auf den Punkt bringen, die anderen müssen dahin laufen", fasste Ryerson die Erfolgsformel nach dem Spiel bei Sky trocken und bescheiden zusammen. Der Rechtsverteidiger ist der erste BVB-Spieler überhaupt, der seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2004/05 in der Bundesliga drei Assists in der ersten Halbzeit geliefert hat. Und später legte er ja sogar noch nach, als seine erneut bärenstark getretene Ecke über Ramy Bensebaini und den Mainzer Dominik Kohr zum Endstand im Tor landete. Ryerson wurde der Assist gutgeschrieben und damit avancierte er zum erst vierten Spieler seit 2004/05, der in einem Bundesliga-Spiel vier Torvorlagen beisteuert.

Mit nun insgesamt elf Assists ist Ryerson in 2025/26 drittbester Vorlagengeber der deutschen Eliteklasse, lediglich die Bayern-Zauberer Luis Diaz (12) und Michael Olise (18) übertrumpfen ihn. Und noch beeindruckender und extrem Beckham like: Zehn seiner elf Bundesliga-Vorlagen waren Flanken, das ist diese Saison aktuell alleiniger Bestwert in Europas Top-5-Ligen.