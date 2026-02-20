Der englische Ex-Nationalspieler Theo Walcott (36) ist sicher: Spaniens Rekordmeister Real Madrid würde in der Premier League nur den achten Platz belegen. Aktuell sind die Blancos LaLiga-Spitzenreiter.
"Viele Real-Fans werden damit nicht happy sein": Theo Walcott sähe Madrid in der Premier League nur auf Rang acht
Bei Prime Video sollte Walcott wie auch die Sturmlegenden Wayne Rooney (40) und Alan Shearer (55) seine Einschätzung zu der Frage liefern, wo Real am Ende einer Saison in der Premier League landen würde. Rooney war sich sicher, dass es für die Königlichen am Ende für einen Platz unter den Top-4 reichen würde. Ähnlich äußerte sich auch Shearer, der allerdings einschränkte: "Ich glaube aber nicht, dass sie sie (die Premier League) gewännen."
Walcott dagegen überlegte kurz und antwortete dann: "Platz acht." Er führte aus: "Viele Real-Fans werden damit nicht happy sein. Aber ich glaube, dass es Mannschaften gibt, die gut für die Premier League gerüstet sind - und Real Madrid gehört für mich nicht dazu."
- Getty Images
Rooney: "Sie hätten hier mehr schwierige Spiele als sie es in LaLiga hätten"
Für den ehemaligen Flügelstürmer des FC Arsenal spielt das englische Wetter "auch eine Rolle". Und er nannte die Spiele, in denen Real womöglich auf der Insel Probleme bekäme: "Mein Gefühl sagt mir, dass sie in Spielen wie auswärts bei Crystal Palace, oder in Leeds Abends oder im St. James Park (Stadion von Newcastle United, d. Red.) Probleme hätten."
Shearer verortete mögliche Real-Schwierigkeiten vor allem in der "Konstanz", mutmaßte aber: "Mit der Qualität, die sie haben, vor allem in der Offensive, würden sie gegen viele Gegner mehr Tore schießen." Rooney meinte, auswärts wäre es in England für Real schwieriger als in Spanien. Und: "Sie hätten hier mehr schwierige Spiele als sie es in einem Jahr in LaLiga hätten."
Die Premier League gilt als spektakulärste, anspruchsvollste und bei vielen Fans sowie Experten auch beste Liga der Welt. Quervergleiche mit LaLiga, in der ein technischerer Ansatz gepflegt wird, sind kaum möglich.
Allerdings hatte Real in der Champions League in dieser Saison Probleme und belegte in der Tabelle der Ligaphase den neunten Platz. Gleich fünf Vereine aus dem englischen Oberhaus (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, ManCity) landeten vor den Königlichen.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco