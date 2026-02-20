"Viele Real-Fans werden damit nicht happy sein": Theo Walcott sähe Madrid in der Premier League nur auf Rang acht

Bei Prime Video sollte Walcott wie auch die Sturmlegenden Wayne Rooney (40) und Alan Shearer (55) seine Einschätzung zu der Frage liefern, wo Real am Ende einer Saison in der Premier League landen würde. Rooney war sich sicher, dass es für die Königlichen am Ende für einen Platz unter den Top-4 reichen würde. Ähnlich äußerte sich auch Shearer, der allerdings einschränkte: "Ich glaube aber nicht, dass sie sie (die Premier League) gewännen."

Walcott dagegen überlegte kurz und antwortete dann: "Platz acht." Er führte aus: "Viele Real-Fans werden damit nicht happy sein. Aber ich glaube, dass es Mannschaften gibt, die gut für die Premier League gerüstet sind - und Real Madrid gehört für mich nicht dazu."