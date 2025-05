Der Coach der Three Lions will einen seiner Top-Stars gerne in Top-Form zur Verfügung haben. Was nun passiert, gefällt ihm nicht.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat Real Madrids Umgang mit Jude Bellingham kritisiert. Der Mittelfeldspieler schlägt sich seit Jahren mit Schulterproblemen herum, doch eine Operation ist erst für die Sommerpause vorgesehen, da die Königlichen im Juni und Juli erst noch mit Bellingham bei der Klub-WM in den USA antreten werden.