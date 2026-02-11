VIDEO: Tottenham-Fans skandieren während der Niederlage gegen Newcastle Mauricio Pochettino – aber Thomas Frank bleibt trotzig

In einer für seinen analytischen Ansatz typischen Verteidigung versuchte Frank, anhand von Daten gegen seine eigene Entlassung zu argumentieren. Angesichts der immer größer werdenden Gefahr einer Entlassung wies er darauf hin, dass die Geschichte zeigt, dass reaktionäre Entlassungen selten zu langfristigem Erfolg führen, auch wenn die „Pochettino”-Sprechchöre darauf hindeuten, dass die Fans anderer Meinung sind.

„Ich verstehe die Mechanismen im Fußball, daran besteht kein Zweifel, aber es gibt viele Studien, die belegen, dass dies nicht der richtige Weg ist”, sagte er. „Ich weiß, dass es die einzige Möglichkeit ist, die sie haben, aber es gibt auch viele Situationen, in denen dies nicht der richtige Weg ist. Ich werde mich nur darauf konzentrieren, zu kämpfen und gemeinsam mit allen anderen das Richtige zu tun.

Wir wissen natürlich, dass wir uns nicht in einer guten Situation befinden, aber wie bei allem im Leben muss man ruhig bleiben, weitermachen und nicht aufgeben.“

Auf die Frage, ob er auch noch im Amt sein wird, wenn sie am 22. Februar gegen Arsenal antreten, antwortete er: „Ich bin überzeugt davon. Ich verstehe die Frage und ich verstehe, dass es einfach ist, mit dem Finger auf mich zu zeigen, aber ich denke auch, dass es nie nur der Cheftrainer oder die Eigentümer oder die Direktoren oder die Spieler oder die Mitarbeiter sind. Es sind alle. Wenn man etwas richtig macht, baut man etwas auf, das Bestand hat. Natürlich sind wir derzeit nicht auf einem Spitzenplatz. Alle wissen, die Direktoren, die Eigentümer, ich selbst, in welcher Lage wir uns befinden, was wir verbessern müssen und was wir besser machen müssen. Daran arbeiten wir sehr hart.“