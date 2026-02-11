Goal.com
VIDEO: Tottenham-Fans skandieren während der Niederlage gegen Newcastle Mauricio Pochettino – aber Thomas Frank bleibt trotzig

Thomas Frank beharrt darauf, dass er „zu 1000 Prozent“ der richtige Mann für den Job bei Tottenham ist, trotz der vergifteten Atmosphäre im Norden Londons. Die Spurs-Fans forderten offen die Rückkehr von Mauricio Pochettino, nachdem ihre Mannschaft am Dienstag eine bittere 2:1-Niederlage gegen Newcastle hinnehmen musste. Damit schwebt der krisengeschüttelte Verein vor dem Derby gegen den Lokalrivalen Arsenal gefährlich nahe über der Abstiegszone.

  • „Er ist magisch, wisst ihr“ – Pochettino-Sprechchöre ertönen, während die Stimmung giftig wird

    Als Spurs eine bittere Heimniederlage einstecken musste, machten große Teile der heimischen Fans ihre Gefühle unmissverständlich klar: Sie wollen ihren alten Trainer zurück. Während Newcastle souverän spielte und Tottenham ideenlos wirkte, begann das heimische Publikum, den Namen des Mannes zu skandieren, der sie ins Champions-League-Finale geführt hatte. „Er ist magisch, wisst ihr, Mauricio Pochettino!“, hallte es aus der Südtribüne – ein brutales Misstrauensvotum gegenüber dem aktuellen Regime.

    Es war ein instinktiver, emotionaler Appell einer Fangemeinde, die das Gefühl hat, dass ihr Verein ziellos in Richtung Abstiegskampf treibt. Um das Elend für Frank noch zu vergrößern, folgten auf die nostalgischen Rufe nach dem Argentinier schnell die unheilvollen und nur allzu vertrauten Gesänge „Morgen wirst du gefeuert“.

  • Den Clip ansehen

  • Frank: „Ich bin zu 1000 Prozent der richtige Mann.“

    Trotz der ohrenbetäubenden Rufe nach seinem Rücktritt blieb Frank während seiner Medienauftritte nach dem Spiel trotzig von seiner Position überzeugt. Angesichts einer Flut von Fragen zu seiner Zukunft und der Feindseligkeit von den Tribünen bekräftigte der Däne seine Fähigkeit, das Blatt zu wenden. Auf die direkte Frage, ob er glaube, dass er immer noch die richtige Person sei, um Tottenham voranzubringen, antwortete er: „Ich bin mir zu tausend Prozent sicher. Ich bin mir auch zu 1000 % sicher, dass ich nie erwartet hätte, dass wir uns in einer Situation wie dieser befinden würden, mit 11 oder 12 Verletzten am Ende dieser Saison und allem, was wir durchgemacht haben, aber ich weiß, dass man, wenn man etwas aufbauen und Schwierigkeiten überwinden muss, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit zeigen muss.

    Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass es vor mir einige andere gab, nicht nur bei Tottenham, sondern auch in vielen anderen Vereinen, die oft den Kopf verloren haben, und ich denke, man muss einen kühlen Kopf bewahren, weitermachen, weiterkämpfen und weiterhin das Richtige tun, dafür sorgen, dass wir zusammenhalten, denn nur wenn wir zusammenhalten, können wir das schaffen. Das gilt für den Vorstand, das gilt für die Führungskräfte, das gilt für die Spieler, das gilt für die Mitarbeiter, das gilt für mich und das gilt für die Fans. Wir müssen das durchstehen. "

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Spurs-Chef zitiert „Studien“ kurz vor Derby-Duell

    In einer für seinen analytischen Ansatz typischen Verteidigung versuchte Frank, anhand von Daten gegen seine eigene Entlassung zu argumentieren. Angesichts der immer größer werdenden Gefahr einer Entlassung wies er darauf hin, dass die Geschichte zeigt, dass reaktionäre Entlassungen selten zu langfristigem Erfolg führen, auch wenn die „Pochettino”-Sprechchöre darauf hindeuten, dass die Fans anderer Meinung sind.

    „Ich verstehe die Mechanismen im Fußball, daran besteht kein Zweifel, aber es gibt viele Studien, die belegen, dass dies nicht der richtige Weg ist”, sagte er. „Ich weiß, dass es die einzige Möglichkeit ist, die sie haben, aber es gibt auch viele Situationen, in denen dies nicht der richtige Weg ist. Ich werde mich nur darauf konzentrieren, zu kämpfen und gemeinsam mit allen anderen das Richtige zu tun.

    Wir wissen natürlich, dass wir uns nicht in einer guten Situation befinden, aber wie bei allem im Leben muss man ruhig bleiben, weitermachen und nicht aufgeben.“

    Auf die Frage, ob er auch noch im Amt sein wird, wenn sie am 22. Februar gegen Arsenal antreten, antwortete er: „Ich bin überzeugt davon. Ich verstehe die Frage und ich verstehe, dass es einfach ist, mit dem Finger auf mich zu zeigen, aber ich denke auch, dass es nie nur der Cheftrainer oder die Eigentümer oder die Direktoren oder die Spieler oder die Mitarbeiter sind. Es sind alle. Wenn man etwas richtig macht, baut man etwas auf, das Bestand hat. Natürlich sind wir derzeit nicht auf einem Spitzenplatz. Alle wissen, die Direktoren, die Eigentümer, ich selbst, in welcher Lage wir uns befinden, was wir verbessern müssen und was wir besser machen müssen. Daran arbeiten wir sehr hart.“

