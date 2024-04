Cristiano Ronaldo sieht nach einer Tätlichkeit im Supercup Rot und legt sich danach mit dem Schiedsrichter an.

Cristiano Ronaldo hat im Supercup-Halbfinale in Saudi-Arabien nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen - und sich danach einen peinlichen Abgang geleistet. Der Superstar von Al-Nassr wurde im Duell mit Al-Hilal beim Stand von 0:2 in der 86. Minute nach einem Ellbogenschlag in einem Zweikampf des Feldes verwiesen, diskutierte danach aber lange mit dem Schiedsrichter, erhob seine Faust vor dem Unparteiischen und applaudierte dem Referee danach auf dem Weg vom Platz sarkastisch.