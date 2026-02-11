VIDEO: Die verpasste Chance der Saison?! Cole Palmer schießt in den letzten Minuten des Unentschiedens zwischen Chelsea und Leeds aus nächster Nähe irgendwie über das Tor.

Manager Liam Rosenior wurde nach dem Spiel zu Palmers Fehlschuss befragt und sagte gegenüber Reportern: „Er ist in der Position, in 999 von 1000 Fällen trifft er, es war nur dieser eine Moment. Wir sollten nicht in dieser Position sein. Das Spiel sollte mit 2:0 entschieden sein. Ich muss den Spielern bestimmte Dinge zeigen, um sicherzustellen, dass das nicht wieder passiert.“

Der Chelsea-Trainer sprach auch über seine Enttäuschung darüber, dass das Spiel nicht gewonnen wurde, und fügte hinzu: „Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass Leeds [vor Nmechas Tor] einen Schuss oder eine Chance hatte. Unser Spiel in Ballbesitz, im Pressing und in der Energie war genau so, wie ich es mir gewünscht habe, und das macht die Niederlage umso bitterer. Nach dem zweiten Tor war ich frustriert über ein paar Dinge, die ich den Spielern zeigen werde, um ihnen zu erklären, warum sich das Momentum des Spiels geändert hat. Das ist eine Sache der Mannschaft. Wenn wir uns nur 90 Minuten lang konzentrieren können, hat diese Mannschaft ein unglaubliches Potenzial, das Sie heute wahrscheinlich 90 % des Spiels gesehen haben. Ich bin seit einem Monat dabei und habe das Gefühl, dass ich bereits weiß, woran wir arbeiten müssen, um das zu verbessern. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir die Zeit dafür bekommen.