VIDEO: Die verpasste Chance der Saison?! Cole Palmer schießt in den letzten Minuten des Unentschiedens zwischen Chelsea und Leeds aus nächster Nähe irgendwie über das Tor.

Chelsea schien nach einer 2:0-Führung durch ein Tor von Joao Pedro und einen Elfmeter von Palmer auf dem besten Weg zu sein, alle drei Punkte gegen Leeds einzufahren. Doch die Whites kämpften sich dank der Tore von Lukas Nmecha und Noah Okafor zum 2:2 zurück. Palmer vergab dann in der Nachspielzeit eine unglaubliche Chance zum Sieg mit einem unglaublichen Fehlschuss. Der 23-Jährige kam am langen Pfosten an und schien bereit, eine flache Flanke zu verwerten, schoss aber nur über die Latte.
Sky-Sports-Experte Paul Merson traute seinen Augen nicht und sagte: „Nein! Palmer hat aus zwei Metern Entfernung daneben geschossen! Er steht immer noch mit offenem Mund vor dem Tor und kann nicht glauben, dass er gerade daneben geschossen hat. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe, wow. Das könnte er nicht noch einmal schaffen, selbst wenn er es versuchen würde. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe.“