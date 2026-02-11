Goal.com
VIDEO: Die verpasste Chance der Saison?! Cole Palmer schießt in den letzten Minuten des Unentschiedens zwischen Chelsea und Leeds aus nächster Nähe irgendwie über das Tor.

Chelsea-Star Cole Palmer hat am Dienstag in der Premier League gegen Leeds eine goldene Chance auf den späten Siegtreffer für die Blues vergeben. Die Gäste kamen nach einem 0:2-Rückstand zurück und sicherten sich einen Punkt gegen die Mannschaft von Liam Rosenior, aber es hätte auch anders kommen können, wenn Palmer in der Nachspielzeit im Stamford Bridge das Tor getroffen hätte.

  • Palmer verspielt Chance, Chelsea kommt nicht weiter

    Chelsea schien nach einer 2:0-Führung durch ein Tor von Joao Pedro und einen Elfmeter von Palmer auf dem besten Weg zu sein, alle drei Punkte gegen Leeds einzufahren. Doch die Whites kämpften sich dank der Tore von Lukas Nmecha und Noah Okafor zum 2:2 zurück. Palmer vergab dann in der Nachspielzeit eine unglaubliche Chance zum Sieg mit einem unglaublichen Fehlschuss. Der 23-Jährige kam am langen Pfosten an und schien bereit, eine flache Flanke zu verwerten, schoss aber nur über die Latte.

    Sky-Sports-Experte Paul Merson traute seinen Augen nicht und sagte: „Nein! Palmer hat aus zwei Metern Entfernung daneben geschossen! Er steht immer noch mit offenem Mund vor dem Tor und kann nicht glauben, dass er gerade daneben geschossen hat. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe, wow. Das könnte er nicht noch einmal schaffen, selbst wenn er es versuchen würde. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe.“

  • Den Clip ansehen

  • „In 999 von 1000 Fällen erzielt er ein Tor.“

    Manager Liam Rosenior wurde nach dem Spiel zu Palmers Fehlschuss befragt und sagte gegenüber Reportern: „Er ist in der Position, in 999 von 1000 Fällen trifft er, es war nur dieser eine Moment. Wir sollten nicht in dieser Position sein. Das Spiel sollte mit 2:0 entschieden sein. Ich muss den Spielern bestimmte Dinge zeigen, um sicherzustellen, dass das nicht wieder passiert.“

    Der Chelsea-Trainer sprach auch über seine Enttäuschung darüber, dass das Spiel nicht gewonnen wurde, und fügte hinzu: „Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass Leeds [vor Nmechas Tor] einen Schuss oder eine Chance hatte. Unser Spiel in Ballbesitz, im Pressing und in der Energie war genau so, wie ich es mir gewünscht habe, und das macht die Niederlage umso bitterer. Nach dem zweiten Tor war ich frustriert über ein paar Dinge, die ich den Spielern zeigen werde, um ihnen zu erklären, warum sich das Momentum des Spiels geändert hat. Das ist eine Sache der Mannschaft. Wenn wir uns nur 90 Minuten lang konzentrieren können, hat diese Mannschaft ein unglaubliches Potenzial, das Sie heute wahrscheinlich 90 % des Spiels gesehen haben. Ich bin seit einem Monat dabei und habe das Gefühl, dass ich bereits weiß, woran wir arbeiten müssen, um das zu verbessern. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir die Zeit dafür bekommen.

    Was kommt als Nächstes?

    Chelsea konzentriert sich nun auf den FA Cup und das Spiel der vierten Runde gegen den Tabellenführer der Championship, Hull City, am Freitag. Die Blues kehren am 21. Februar mit einem Heimspiel gegen den vom Abstieg bedrohten FC Burnley in die Premier League zurück.

