Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo und Al-Hilal spielen am Donnerstag in Riad um den Riyadh Season Cup - und der Pokal wird zur Überraschung des Portugiesen von WWE-Legende The Undertaker auf den Platz gebracht. CR7 kann sich ein Lachen zur dramatischen Einlaufmusik und dem seltsamen Auftritt nicht verkneifen.